Ilyennek látják a református egyházat

Az alkotások annak a kiírásnak a pályaművei, mely Egykép címen egy meghatározott témában várt fotókat amatőr és profi fényképészektől: mit jelent ma reformátusnak lenni? A pályaműveket korhatár nélkül az egész Kárpát-medence területéről vártak a szervezők. A fotópályázatot a magyar református egység 10 éves jubileumának apropóján hirdették meg.

Fekete Károly püspök | Fotó: Kiss Annamarie

– A gyülekezet a tagjaiban él, ahogy ezeken a fotókon is látható – fogalmazott Fekete Károly református püspök a hétfői díjátadó ünnepségen a Nagytemplom galériájában. – A jubileumi készülődés gyakorlati oldala mellett lelki felkészülés is létezik, hiszen ezzel a kiállítással nemcsak láttatni akarjuk magunkat, hanem egymást is látni szeretnénk – mondta. Fekete Károly szerint a pályázatra érkezett 192 alkotás mindegyikén megmutatkozik az Istennel való találkozás, és sok fotó azt az egyházat is megmutatja, amely a szórványban, a szegénységben működik. Az objektívbe kereső tekintetek hunyorítanak, átélhetővé válnak az érzelmek, az üres padok csöndje.

Feladatuk lesz

A kiállítási időszakot követőn a hatvankét kiállított fényképeket az egyházkerület a nemrég megújult honlapján, valamint nyomatott formában is hasznosítani fogja – tudtuk meg Fekete Károlytól. A tárlat április 15. és július 15. között tekinthető meg a Debreceni Református Nagytemplom galériájában.

SZD

Helyezettek

1. helyezett: Burián Norbert – Hegyi beszéd

2. helyezett: Nagy Zoltán – Merengés

3. helyezett: Ujvári Csaba – Isten háza és a mi házunk

Különdíj: Szőke Anita – Végtelen

Közönségdíj: Ördög Sándor – Naplemente Kolozsváron

