Ilyen volt a nyolcvan évvel ezelőtti karácsony

A vigília (az ünnep előestéje) előtti napon kalácsot sütöttünk, diósat, mákosat, túrósat. Volt tehén, volt túró is. Kisütöttük a teknő vakaróját (a dagasztóteknő oldaláról és aljáról levakarható utolsó tésztaadag), a kukucát (madár alakú kalács) is; kismadár alakja volt, bevagdaltuk a farkát. Este felnőttek és gyerekek is jöttek kántálni. „Szabad az Istent dicsérni?” – kérdezték. Mi mondtuk, hogy szabad. Aztán énekeltünk, hogy mennyből az angyal, meg pásztorok, pásztorok. Mindenkit beengedtünk kántálni. Volt egy zöld literes üveg kevés borral, amit sorba adtak, mindenki nyalt belőle kicsit, nem kellett pohár. Nem volt mitől berúgni, de ezelőtt nem is ittak úgy a népek, mint most…

Karácsonyfánk mindig volt. Mikor a gyermekek felébredtek, mondtuk nekik: itt a karácsonyfa, Jézuska hozta! Örültek neki nagyon, aut (később) ezt már nem hitték el. Máskor ágat vagy kisfenyőfát loptunk a nagy fenyőerdőből. János bácsi volt a csősz, s mikor elment itatni a tehenét, én alul elmentem a jégverem mellett, s már hoztam is egy szép kis növendék karácsonyfát. Ócska fazékba földet nyomkodtunk, abba állítottuk a fát.

A fazikot behúztuk papírral vagy ruhával, hogy szép legyen, és felállítottuk a szobában az asztalra. A háború után szaloncukorral díszítettük a fát, de előtte, míg nem volt ilyen, krumplit vágtunk fel négyszögletesre és becsomagoltuk fényes papírba, krepp-papírba vagy falvédő papírba, cérnából csináltunk rá akasztót. Aztán 10–15 diót bebronzoltunk: vettünk a boltból fehér meg sárga bronzot (amivel a kályhaajtót vagy kályhacsövet lekentük), egy gyufaszálat beledugtunk a közepébe, arra rákötöztünk cérnát és úgy akasztottuk fel a fára. Pár szem apró almát is felaggattunk, annak is a kocsányára tekertük a cérnát. Szegénység volt, de csak megadtuk a módját. A fa alatt semmi ajándék nem volt soha. Később, mikor már jobb világ volt, szaloncukrot meg díszeket is lehetett venni a boltban, azzal díszítettük a fát.

Lejegyezte: Tulipán Csilla

