Ilyen lesz az idő Debrecenben január közepétől

Milyen időjárás várható január 15-től?

Január 15-től esős idő köszönt mindenkire, hiszen sok csapadékot jelezte előre. A hét elején még csak felhős lesz az ég és hétfőn -5 fok is lehet a hőmérséklet, de kedden már nagy a valószínűsége, hogy esőre is számíthatunk. Ezen a napon senki se felejtse otthon az esernyőjét. Szerdán akár 4 mm esőre is számíthatunk, ennek már sokkal nagyobb esélyt jósolnak.

Debrecenre és környékére is jósolják az esőt, így azok is felkészülhetnek erre, akik a külsőbb városrészeken vagy a közeli településeken élnek. Szerdán emellett megélénkül a szél is, ami a csapadékkal együtt egészen kellemetlen tud lenni. Csütörtökön záporokkal és széllel együtt kell átvészelnünk a napot. Pénteken már havas esőre számíthatunk és szombaton valamint vasárnap folytatódik a havas esőzés, ami havazásba fordul át. -2 fokos hideggel kell számolnunk, ami még azért elviselhetőnek mondható.

Január utolsó hetében kibontakozik a tél

Január végén folytatódik a havazás, amely január utolsó hetében hétfőn hószállingózásban valósul meg, majd kedden már érkezik a havazás. Szerdától a havazás megszűnik, így talán az utak is járhatóbbak lesznek. Az ég erősen felhős és borult lesz, de számottevő csapadékra még csütörtökön sem kell számítani. Pénteken újra lesz egy kis havazás -3 fokos hőmérséklet mellett, de szombatra már el is áll. Január utolsó hétvégéjén már csak pár felhőre számíthatunk.

30 napos időjárás előrejelzés Debrecen területén

Január közepétől február közepéig lesz részünk igazi téli időjárásban és tavaszias időjárásban is. Február elején fokozatosan jobbra fordul az idő és valószínűleg téli időjárásra, havazásra ebben az évben már nem is nagyon kell számítanunk. Február első 10 napján inkább az esős időjárás köszönt ránk Debrecen területén. Akik a melegebb időt várják, azok most fellélegezhetnek, hiszen február 6-án már 9 fokot jeleznek a meteorológusok.

Természetesen reggel még várható, hogy hűvösebb lesz az idő, hiszen nagyjából 2 fok körül marad február elején. Február másodikán még vár ránk egy utolsó havas eső, azután másnap érkezik az eső, amely 4 nap kivételével szinte egészen február 10-ig esni fog. Ebben az időszakban érdemes elővenni a bakancsokat, amelyek vízállók, és a kicsikről is gondoskodjunk. Mindenképpen kapucnis kabátba küldjük őket reggelente iskolába, vagy adjunk nekik esernyőt.

Egy biztos, hogy februárban fokozatosan érkezik majd a felmelegedés, amelyet reméljük nem követ majd újabb lehűlés. A Debrecenben és környékén élő idősebbek és reumatikus panaszokban szenvedők bizonyára velünk együtt örülnek a bekövetkező enyhülésnek. Ugyan február hatodikán nem fog csikorogni a fagy, de azért reméljük, hogy nem tér vissza a hideg idő és a havazás.

Azért jó hír sokaknak, hogy ónos esővel nem nagyon kell számolnunk, hiszen az teljesen a feje tetejére állítaná egész Debrecen közlekedését. Bízunk az igazi tavasz közeledtében, amely a hosszú tél után mindenkinek jól fog esni.

