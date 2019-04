Debrecen önkormányzata 11 városrészben – többségében lakótelepeken – indít Zöld város programot, amely a zöldterületek, parkok, játszóterek, sportpályák korszerűsítését, építését jelenti. A teljes program költségvetése uniós és önkormányzati forrásból eléri a 6 milliárd forintot. A programban idén hat városrészben (Libakert, Dobozikert, Vénkert, Sestakert, Belváros, Újkert) indul el a kivitelezés.

Jelenleg is zajlik a munka a Libakertben és a Dobozikertben, előkészület alatt áll a Sestakert fejlesztése és napokon belül elindul a munka a Vénkertben.

Zöld város program a Vénkertben

A program összesen 26.357 négyzetmétert érint a Vénkertben, ahol 34 fát ültetnek, valamint cserjetelepítések, évelőágyak kialakítása és gyepfelújítás valósul meg.

Fotó: debreceni önkormányzat

A beteg fák kezelésére is sor kerül. Parki sétányokat alakítanak ki a kitaposások nyomvonalán, és járdákat újítanak fel. Az élhetőbb környezet érdekében parki berendezések, új padok, szemetesek, kerékpártárolók elhelyezésére is sor kerül. Játszótereket és sportpályákat korszerűsítenek, kondiparkot és KRESZ-pályát alakítanak ki. Ezen kívül a közvilágítás megújításával és térfigyelő kamerák telepítésével a cél a közbiztonság növelése – adta hírül a debreceni önkormányzat.

Ilyen jelentős lakótelepi fejlesztés az 1970-es évek óta nem volt Debrecenben.”

Az a célunk, hogy a városrészben élők rendezett környezetben tölthessék mindennapjaikat a parkokban, a játszótereken és a sportpályákon. Nagy öröm, hogy a 600 millió forintos beruházás során megújul a 2011 óta üresen álló Borsos villa is – jelentette be a tájékoztatón Papp László polgármester.

Fotó: debreceni önkormányzat

Mi változik?

Az önkormányzat a fejlesztés részleteiről is hírt adott. Korszerűsítik a kirakodóvásárt, méghozzá 16 új mobilasztal és új utcabútorok telepítésével, térkövezéssel. A Sinai Miklós utca 17-19. tömbben zöldtetőt alakítanak ki: a tömbben lévő előtetőkön lesz ilyen tető, továbbá a tető előterében lévő aszfaltozott járdaszakasz marása, felújítása, helyreállítása is megtörténik.

Forrás: Facebook / Papp László

A Sinai Miklós utcai parkban a sportpálya felújítása mellett egy közösségi kert és egy KRESZ-pálya kialakítása is a fejlesztés része. A növényzet és a domb megújítása is megtörténik, valamint a parki sétányok és lépcsők is megújulnak.

Forrás: Facebook / Papp László

A Domokos Lajos utca 20-32. mögötti sétálóútnál a betonkerítés és a járda közötti rész vízelvezetésének megoldása történik meg. A területen lévő padokat kicserélik, felújítják, emellett gyepesítenek és cserjésítenek majd a területen.

A Domokos Lajos utcai park területe déli részének fejlesztése a beruházás célja. Itt a meglévő két játszótér felújítását végzik el, a sportpályát többfunkciós öntöttgumi-burkolattal látják el, és körbekerítik. Kondipark és pingpongozó tér is helyet kap majd, de a zöldfelület növelése és a növényzet frissítése is a beruházás része.

A Gyergyó utca 1-11. tömb melletti meglévő szervizút felújítására és a járda melletti zöldfelület frissítésére kerül sor cserjetelepítéssel, a tömbben növényzet és az utcabútorok egységesítése történik meg.

Nagy változások várhatók a Borsos villa környezetében is. A villa felújítását követően közösségi funkciót lát majd el, így környezetének rendezése is szükségszerűvé vált. A meglévő sportpálya felújítása, a játszótér fejlesztése, a parki sétányok megújítása mellett a növényállomány szükség szerinti rekonstrukciója is megvalósul.

A Borsos villa – Vénkerti közösségi ház felújítása

A Borsos villa 1913-ban épült, Borsos József neves debreceni építész tervei alapján, ami saját lakóházaként funkcionált. A szecessziós épületben 1980-2011 között irodalmi múzeum működött. A Villa jelenleg üresen áll. A 106 éves épület homlokzata rekonstrukcióra szorul, nyílászárói elavultak, korszerűtlenek, a vizes blokkok felszereltsége elhasználódott, az elektromos- és gépészeti rendszer is elöregedett, ezért szükséges az épület teljes felújítása.

Forrás: Facebook / Papp László

A projekt keretében a földszinten és az emeleten irodákat és egy multifunkciós teret alakítanak ki, a pincében pedig vizes helyiségek és egy teakonyha lesz a dolgozók részére – adta hírül az önkormányzat.

Közleményük a villa fejlesztésének építészeti elemeit is részletezi. Eszerint sor kerül a homlokzat teljes körű felújítására, az épület körül pedig térkő burkolatú járdát építenek majd. A csapadékvíz elvezetését is megoldják, ehhez az ereszek, lefolyócsövek cseréje szükséges.

A tető hőszigetelése és a régi elavult aszbesztpala cseréje is megtörténik, de a homlokzati nyílászárókat is kicserélik. A tartószerkezet erős roncsolódása és a biztonságos használat miatt az erkélyek teljes elbontása és újraépítése szükséges. Az épület belsejében a kicserélik a falépcső korlátját, az eredeti állapotába állítják azt vissza, a belső falakat megjavítják, a belső burkolatokat kicserélik, kerámiát és laminált parkettát fektetnek le.

A beruházás ideje alatt a városrészben élők türelmét és megértését kérjük. Azt kértem a kivitelezőtől, hogy úgy ütemezze a felújítást, hogy mindig legyen olyan játszótér a Vénkertben, amelyet a családok használhassanak”

– mondta Barcsa Lajos alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője.

Fotó: debreceni önkormányzat

A debreceni önkormányzat uniós és saját forrásból összesen 595.163.507 forintot fordít a zöldterületi fejlesztésre és a Borsos villa felújítására, amelyből 59.723.506 forint az önrész. Megbontva a zöldfelületi rekonstrukció megvalósítására bruttó 478.882.942 Ft áll rendelkezésre, melyből önerő 25.231.296 Ft. A Borsos villa felújítására bruttó 116.280.565 Ft pályázati összeg szánható, ebből önerő 34.492.210 Ft.

A kivitelező a mai napon veszi át a munkaterületet, és az ütemezés szerint április 23-án, kedden kezdi meg a munkát. Szerződés szerint őszre készül el a zöldterületi munkákkal és a Borsos villa korszerűsítésével.

