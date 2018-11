Ilyen egy jó spártai

A nyári, franciaországi Spartan Race Európa-bajnokságon aratott győzelme után a november elején, Görögországban lezajlott crossfit Spartan Trifecta Világbajnokságon mindhárom számát megnyerte Szabó Dávid önkéntes területvédelmi tartalékos törzsőrmester.

A debreceni sportember a 18-24 évesek Age Group kategóriájában a Super és Sprint versenyszámok után a ­Beastet is megnyerte Spártában, ezzel korosztályos világbajnok lett. Ráadásul mindhárom távon elsőként lépte át a célvonalat az összes Age Group kategóriában induló versenyző közül.

El sem akarta hinni

– A „szokásos” versenyekhez képest egészen más volt a hangulat, amihez nagyban hozzájárult, hogy Spártában rendezték. A szervezők kiaknázták a város sajátosságait, például a Leónidasz szobornál volt a rajt és a cél. Profi szpíker vezényelt, aki folyamatosan buzdította az indulókat és a nézőket is. Maga a verseny roppant élvezhető volt, jól futhatónak bizonyult a terep, igaz, több helyen a köves pálya nehezítette a gyors haladást. Az időjárás is kegyes volt, sőt, talán túlzottan is, olyan 25 fok körül lehetett. A szokásos feladatokhoz képest több helyen változtattak, előfordult, hogy több száz métert kellett futni egy sötét alagútban.

Az utolsó versenyszám végén tudatosult csak bennem, hogy igen, megcsináltam, mindent vittem – el sem akartam hinni!”

– emlékezett vissza a fiatal sportember.

Szabó Dávid elmondta, nem is merte remélni, hogy a nyári Eb-győzelem után a vb-n is legjobbnak bizonyul. – Rengetegen gratuláltak, már ott, a helyszínen is, és azóta is érkeznek az elismerő üzenetek, hívások. A vébé után két nappal már szívesen mozogtam volna, de persze azért adtam magamnak egy kis pihenőt. Heti négy-öt edzésem van, de a felkészülés folyamatos, nem kifejezetten az aktuális megmérettetésekre van kihegyezve. Persze a hajrát azért megnyomtam annak érdekében, hogy minél jobb formába lendüljek. Idén még van három megmérettetésem, aztán jövőre már csak elit kategóriában akarnék indulni – fogalmazott a 24 éves cívisvárosi fiatalember, aki a jövőben szeretne szerződéses katona lenni, amiben a honvédség is támogatja.

Mi is ez?

Az utóbbi években egyre nagyobb teret hódítanak a Spartan Race-versenyek, Magyarországon is sokan hódolnak ennek az „őrületnek”. Az akadályfutó viadalok lényege a fizikai és szellemi határok elérése. A táv teljesítése mellett az indulóknak változatos feladatokat kell leküzdeniük, a lehető legrövidebb idő alatt.

Sokan azt hiszik, hogy megőrültem, vagy mazochista vagyok, pedig erről szó sincs. Ez egy életmód, amitől az ember több lesz. Amellett, hogy fizikálisan is a topon kell lenni, mentálisan is sokat fejlődhetsz”

– nyilatkozta még korábban lapunknak Szabó Dávid.

