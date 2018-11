Illegális bevándorlás – Névtelen bankkártyát talált az M1 stábja Boszniában

A kártyát az M1 stábja szerda délelőtt találta Boszniában, az egyik határ menti táborban, a sárban.

Bemutatták, hogy a kártya tetején az egyik sarokban az uniós zászló látható, mellette az ENSZ menekültügyi főbiztosságának logója. Alatta egy 16 karakterből álló szám, az alatt az érvényesség látható: a talált kártya 2019. júniusáig érvényes. A kártya tulajdonosának neve nincs rajta. A kártya chipjét valaki kitörte.

A Híradóban elmondták, hogy a hivatalos migránskártyának első 8 számjegye ugyanaz, mint a talált kártyáé.

Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna szerda esti műsorában a talált kártyáról azt mondta: leszámítva, hogy nincs rajta név, úgy néz ki, mint egy normális bankkártya, interneten, ATM-ekben vélhetően gond nélkül használható. A szakértő a kártya kibocsátását is furcsának nevezte, azt mondta: soha nem bocsátana ki ilyen kártyát, mert nem lehet érte felelősséget vállalni.

A szakértő kitért arra is, hogy az egész migráns-, menekültügy problémája az ellenőrzési, nyilvántartási rendszer. Az ugyanis arra épült, hogy évente jön néhány ezer menekült, akik egy része valóban jogosult a menedékjogra, ezért ők nem szöknek el, megvárják az eljárás végét.

Most ennek az ellenkezője tapasztalható, az emberek elszöknek, van aki nem is akarja a menekültstátuszt. Ráadásul nem csak ezrek érkeznek. Gyarmati István megjegyezte: aki valóban menekült, nagy valószínűséggel nem dobja el papírjait, hogy igazolni tudja származását, így akinek nincsenek papírjai, vélelmezhetően nem jogosultak menekültstátuszra.

A jelenlegi ellenőrzési mechanizmusok nem alkalmasak arra, hogy kordában tartsák ezt az áramlatot – szögezte le a szakértő, aki szerint azt kellene csinálni, mint az ausztrálok: aki be akar jönni az országba, az az országon kívül folyamodjon menekültstátuszért, és csak akkor léphessen be, ha azt meg is kapta.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA