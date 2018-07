Illegális bevándorlás – Német szociáldemokraták: tárgyalásra érdemes a CDU/CSU menekültügyi csomagja

A szociáldemokraták nyitottsága a CDU/CSU megállapodásában szereplő új intézménnyel, a tranzitközponttal kapcsolatban alapvető változást jelent 2015-höz képest, amikor egy hasonló, tranzitzóna elnevezésű intézményről tárgyalni sem akartak.

Három éve Sigmar Gabriel, az SPD akkori elnöke azt mondta, a CSU által szorgalmazott elképzelés azt jelentené, hogy “hatalmas börtönzónákat” állítanának fel a határ térségében, ami jogilag kétes megoldás lenne, és nem is lehetne megvalósítani.

A tranzitközponttal más a helyzet, és míg 2015-ben “naponta 3000, 4000, 5000 menekültről volt szó, ma már egészen más nagyságrendekről beszélünk”, de így is alaposan meg kell vizsgálni, hogy miről szól a CDU/CSU javaslata – mondta Sigmar Gabriel kedden Berlinben, az SPD szövetségi parlamenti (Bundestag-) frakciójának ülése előtt.

Hasonlóan fogalmazott az SPD jelenlegi elnök-frakcióvezetője, Andrea Nahles is, aki szerint sok mindent kell még tisztázni a koalíciós partnerek felvetéséről.

Kiemelte: a szociáldemokraták elutasítják a tranzitközpont kifejezést, mert a német-osztrák határ térségében menedékkérőknek kiépítendő központok nem ugyanarra a “tényállásra és személyi körre” vonatkoznak, mint a CDU/CSU 2015-ös elképzelése.

Az ügyben kedd estére összehívták a koalíciós egyeztető tanácsot.

A CDU és a CSU hétfőn egy három pontból álló megállapodással zárta le hetek óta húzódó vitáját, amely arról szólt, hogy miként lehet megtagadni a belépést a német határ állandó ellenőrzés alá vont pontjain – a bajor-osztrák határ három átkelőjénél – az Európai Unióban máshol már regisztrált menedékkérőktől.

Horst Seehofer belügyminiszter és pártja, a CSU szerint mindentől függetlenül és feltétlenül vissza kell fordítani ezeket az embereket. Angela Merkel és pártja, a CDU szerint ezt nem lehet bevezetni egyoldalúan, a szigorítás feltétele, hogy legyenek megállapodások az érintett társországokkal a menedékkérők visszafogadásáról.

A vitát lezáró megállapodás első pontja szerint a testvérpártok egyetértésre jutottak abban, hogy a német-osztrák határon új határigazgatási rendszert kell bevezetni, amely akadályozza mindazon menedékkérők belépését, akiknek menekültügyi eljárását egy másik EU-tagországban kell rendezni.

Ezért – a második pont szerint – tranzitközpontokat kell kiépíteni, amelyekből visszaszállítják a kérelmezőket az ügyükben illetékes országba. Azonban nem akarnak egyoldalúan eljárni, hanem államigazgatási szintű megállapodás révén együtt akarnak működni az érintett partnerországokkal.

A harmadik pont szerint amennyiben a menekültügyi eljárás lefolytatására illetékes ország nem hajlandó megállapodást kötni, az adott menedékkérőtől megtagadják a belépést az országba egy Ausztriával kötendő egyezmény alapján.

Horst Seehofer kedden bejelentette, hogy már kapcsolatba is lépett Seabstian Kurz osztrák kancellárral, és hamarosan Bécsbe utazik, hogy tárgyaljon vele a menedékkérők visszafogadását szabályozó egyezményről. Megbeszélést kezdeményez Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel is, és megkezdődnek a tárgyalások Spanyolországgal és Görögországgal is – mondta.

Az ellenzéki pártok élesen bírálták a CDU/CSU megállapodását, az SPD-től balra álló Baloldal (Die Linke) szerint a szociáldemokratáknak meg kell akadályozniuk a jogi kétségeket felvető tervek megvalósítását, a Zöldek szerint a kormánypártok “internáló táborok” felállítására készülnek, a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) szerint a CSU az európai jobboldali populisták felé sodródik.

Az első sajtókommentárok szerint a vitában Horst Seehofer érvényesítette az akaratát. A Die Welt című lap kiemelte: a CDU/CSU megállapodása szakítás Angela Merkel 2015 óta követett politikájával, mert a CSU vezetője elérte, hogy legyen lehetőség megtagadni a belépést menedékkérőktől a német határon.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA