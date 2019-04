Illegális bevándorlás – M1: a migránsok bíznak a karaván sikerében

A tudósítás szerint Szalonikiben hivatalosan négyezer migráns várakozik, a befogadóközpontok rendkívül túlzsúfoltak.

Az M1-nek többen arról beszéltek, hogy csatlakozni szeretnének ahhoz a karavánhoz, amely a tervek szerint a héten elindul az Európai Unió felé. A migránsok azt mondták: biztosak benne, hogy ha elég sokan lesznek, akkor átjutnak a határokon.

Muci Attila, a csatorna tudósítója azt mondta: nagy a titkolózás. A közösségi oldalakon a megtévesztés céljából más-más nyelveket is használnak. Megváltoztatták az indulás helyét is. Most úgy tudni, a kurdok javaslatára Szalonikiből indulnak majd el Észak-Macedónia felé. Korábban arról beszéltek, hét-tíz napba telhet, hogy elérjenek az Európai Unióba – közölte a tudósító.

