Illegális bevándorlás – Kisgyerekek elhagyhatnák a civil mentőhajót, amelyet olasz vizekre továbbra sem engednek be

Az Alan Kurdi nevű hajó a dél-olaszországi Lampedusa szigetétől ötmérföldnyire várakozik több mint egy napja. A civilhajó az olasz felségvizek határát nem lépte át. A római belügyminisztérium és külügyminisztérium is figyelmeztette a hajót, hogy ha olasz vizekre hatol, ezzel megsérti az olasz nemzetbiztonsági rendelkezéseket.

A hajón 64-en tartózkodnak, köztük hat gyerek és tíz nő. Közülük négynek ajánlották fel, hogy partra szállítják: a két legkisebb gyereknek és édesanyjuknak. Salvini közlése szerint azonban nem éltek a lehetőséggel.

A német Sea-Eye 2016 tavaszán alakult meg, és tevékenységét a földközi-tengeri mentési műveletek miatt kezdte el. Az egyik legkisebb nem kormányzati szervezetről (NGO) van szó, amely ezzel foglalkozik.

Az Alan Kurdi hajó a líbiai Zuára területhez tartozó vizeken vette fedélzetére a menekülteket, miután a gumicsónakjuk elsüllyedt. A mentési műveletet a líbiai kutatási és mentési (Sar-) zónában hajtották végre. A civil hajó nem várta meg a líbiai parti őrség helyszínre érkezését, biztonságos kikötőt kért a máltai és az olasz hatóságoktól. Ezt mindkét ország megtagadta.

Matteo Salvini korábban úgy nyilatkozott, mivel német szervezetről van szó, a hajó Németországban van bejegyezve és a kapitány is Hamburgból származik, “vigyék őket Hamburgba!”.

A Liga olasz kormánypártot is vezető Salvini a G7-es csoportot alkotó országok belügyminisztereinek párizsi találkozóján bejelentette, hogy először hivatalos levélben sürgette a német belügyminiszter fellépését, majd telefonon is egyeztetett Berlinnel annak érdekében, hogy a migránscsoportot Németország fogadja be.

Matteo Salvini hozzátette: “nem év vagyok az egyedüli, akinek kétségei vannak az NGO-k földközi-tengeri szerepére vonatkozóan, ugyanezt vallja a francia, a német, a brit belügyminiszter is: az NGO-k problémát jelentenek, és az embercsempészeket segítik”.

A Sea-Eye is gyors megoldást szorgalmazott, hangsúlyozva, hogy a viharos időjárás miatt a hajón tartózkodók veszélyben vannak.

