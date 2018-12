Illegális bevándorlás – Az EU meghosszabbította a földközi-tengeri műveletének mandátumát

Mint közölték, az unió fenntartja a líbiai egységkormány korábbi kérésére a térségben szolgálatot teljesítők megnövelt létszámát, valamint a mentő és kutató feladatot ellátó egységeit, amitől továbbra is a líbiai felségvizek biztonságának javulását várják. A flotta munkája – a helyi hatóságokkal együttműködve – nemcsak az észak-afrikai régió, különösen a líbiai stabilizáció, hanem a fegyverkereskedelem leállítása miatt is fontos, amely az Iszlám Állam terrorszervezet gyengítését is szolgálja.

A 2015 ősze óta működő művelet a líbiai parti őrség kiképzésének feladatait, valamint a Líbiára vonatkozó fegyverembargó betartásának ellenőrzését is ellátja. Ezenkívül az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatainak megfelelően információkat gyűjt a Líbiából származó illegális olajkereskedelemről.

A művelet tevékenységével hozzájárul az EU azon erőfeszítéseihez, amelyek a líbiai stabilitás, valamint a Földközi-tenger térsége biztonságának megteremtésére irányulnak – tették hozzá.

– MTI –

