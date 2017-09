Illegális bevándorlás – Áder: a migráció Európa számára szuverenitási kérdés

A köztársasági elnök a fő megoldandó probléma, a határvédelem ügyében a közös fellépést ítélte hatékonynak. A szuverenitás fontosságát kiemelve pedig úgy fogalmazott: a menekültüggyel kapcsolatos uniós jogalkotás nem eredményezheti az egyes tagállamok döntési jogának elvonását. A bevándorlók befogadása tagállami hatáskör – szögezte le.

Bár több ország a migrációt saját demográfiai gondjainak kezelésére szánja, Magyarország ennek a problémának a megoldásában sem ezt az utat választja, és nem is kényszeríthető az rá – fűzte hozzá.

Áder János Európa kiszolgáltatottságára is rávilágított, mondván, nem a közösség saját döntésén múlik, fel tudja-e tartóztatni a menekülteket, hanem azon, hogy Törökország eleget tesz-e az erről szóló megállapodásnak.

A köztársasági elnök bírálta azokat a nyilatkozatokat, amelyek kizárólag humanitárius kérdésként tekintenek a migrációra, mert annak biztonságpolitikai és kriminológiai vonatkozásai is vannak. A rászorulókon valóban segíteni kell, tízből hét illegálisan Európába érkező ember azonban gazdasági okokból választja a kontinenst. Az ellenőrizetlenül érkező embertömegekkel csempészett kábítószer és fegyverek is érkeznek, de a bűncselekmények száma is növekedett – mutatott rá.

Az államfő mindezek miatt “a megoldás exportálását” javasolta a résztvevőknek “a probléma importálása” helyett, hiszen a jelenséget hosszú távon kell kezelni. Szólt az Afrika egyes térségeiben tapasztalható drámai mértékű népességrobbanásról, amely a víz és az elegendő mennyiségű élelmiszer hiánya miatt azt vetíti előre: újra és újra egyre nagyobb mértékű migrációs hullámokkal kell szembenézni.

Európa ötven- vagy akár százmillió embert nem képes befogadni. Segítség sem nyújtható a rászorulóknak külső források nélkül – folytatta. Mindez ugyanis nemcsak az Európai Unió felelőssége, így legnagyobb teherviselője sem lehet a problémának, amelynek megoldásához a többi között az Egyesült Államoknak, Kanadának, Ausztráliának vagy Kínának is hozzá kell járulnia – vélekedett Áder János.

Az államfő pénteken munkareggeli keretében találkozott Frank-Walter Steinmeier német elnökkel. Erről Áder János az MTI-nek azt mondta: a német államfő megismételte egy évvel ezelőtt, még külügyminiszterként tett kijelentését, miszerint a két nép kapcsolatának ki kell állnia a belpolitikát vagy a menekültpolitikát érintő hétköznapi nézeteltéréseket.

Az Arraiolos-csoportot 2003-ban hívta életre Jorge Sampaio portugál elnök azoknak az európai államfőknek a részvételével, akik parlamentáris köztársaságok elnökei.

A csoport tagjai idén tizenharmadik alkalommal találkoztak. A tanácskozáson részt vett még az osztrák, a bolgár, a horvát, az észt, a német, a görög, az olasz, a lett, a lengyel, a máltai, a portugál és a szlovén elnök.

