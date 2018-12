Illa berek, nádak, erek – mivé lesz a víz?

A cívisváros és a régió tudományos műhelyeinek folyóirata a 2018/IV. negyedévi számában világméretű vízügyi problémák mellett térségünkbeli sajátosságokat egyaránt tárgyal, a típustani alapoktól kezdve az élőhely-rekonstrukción át a Tisza-tó medencéinek részleteiig felölelve a tárgykört. A vízgazdálkodás próbatételeit számba véve az is kiderül: a világméretű vízválság voltaképpen nem is a jövő, hiszen már benne vagyunk. Megtudhatjuk azt is – képes példákkal illusztrálva –, miképpen lehet „bölcsen” hasznosítani az élőhelyeket, különösképp, hogy az óesztendőben előtérbe került az élményalapú turizmus (melynek fontos területei kapcsolódnak a vízi világhoz), s a vizes élőhelyek védelmét célzó ramsari egyezmény jegyzékében szereplő területek legalább 35 százalékán folyt valamiféle turisztikai tevékenység.

Az Évfordulók rovatban Gaál Botond részletes pályaképpel emlékezik Berényi Dénes atomfizikusra, a debreceni tudományos élet néhai kulcsfigurájára, aki karácsonykor lett volna kilencvenéves. D. Molnár István pedig II. János Pál pápa 40 évvel ezelőtti megválasztása kapcsán veszi számba „a reneszánsz korszak óta az első költő-pápa” szépirodalmi munkásságát.

A Debreceni Szemle elolvasható az interneten is.

HBN

