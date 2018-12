Így telik Sári Évi szilvesztere

Az év utolsó napja sem lesz hétköznapi a Sztárban Sztár idei második helyezettje és legsokoldalúbb női előadója, emellett számtalan produkcióban sikeres musical-énekesnő, a debreceni születésű Sári Évi számára.

– A szilveszter eléggé speciális az én esetemben, nagyjából 18 éves korom óta talán egy olyan szilveszter volt, amikor nem dolgoztam. Általában ezek a napok munkával telnek, de ez nem baj, én már ezt megszoktam, hogy az életem ezzel jár – mondta a TV2 riporterének az énekesnő. Sőt mi több, a Zenebutikon műsorvezetői szerepkörben láthatjuk viszont december 31-én.

Évinek nem lesz újdonság a kamerák előtt állni; régebben a VIVA TV-n és a TV2-n vezetett már műsort, és a köztévében is volt egy projektműsor háziasszonya. – Vissza kell rázódnom majd egy kicsit, közel tíz éve nem voltam ilyen szerepkörben. Szeretnék szórakoztató lenni, vicces és vidám, és ebben segítségemre lesz még három műsorvezető. Lesznek vendégeink; engem pedig délelőtt tíz órától láthatnak a tévénézők az élő kívánságműsorban – avatta be a nézőket a FEM3 Caféban Sári Évi, majd hozzátette: – Újévi fogadalmakat nem szoktam tenni, úgy vélem, azok csak egy ideg tartanak. A szilveszter nekem pont ugyanolyan nap, mint a többi. Aznap délután még színházi előadásom is van, ráadásként pedig este egy revüműsorban lépek fel – sorolta Évi.

