Így telik a karácsony a börtönben

– A fogvatartotti oktatás és munkáltatás mellett nagy szerepet kap a büntetés-végrehajtási intézetekben a karácsonyi ünnepkör. Debrecenben is készülünk erre – mondta el Tóth Tibor István százados, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet sajtószóvivője. Kifejtette, hogy a fogvatartottak különböző ajándéktárgyakat, plüssfigurákat készítettek, és saját pénzükből vásároltak édességeket, melyeket az intézet rajzszakkörének munkáival együtt szerdán átadtak a nevelőszülői hálózatnak.

A karácsonyi időszakban egyházak képviselői is eljönnek az intézetbe, így minden női és férfi fogvatartott részt vehet saját felekezetének istentiszteletén.

December 20-án a Református Nagytemplom lelkipásztora, Oláh István látogatott el az intézetbe. – A Kelet-Európai Misszió is ide érkezik majd, a református egyház pedig 26-án, karácsony második napján még egy istentiszteletet tart – tájékoztatott a százados.

Isten örömüzenete

– A karácsonyi időszakban mindig itt vagyunk a büntetés-végrehajtási intézetben, hogy ide is elhozzuk Isten örömüzenetét, amire mindannyiunknak szüksége van – mondta Oláh István, a Református Nagytemplom lelkésze a csütörtöki istentisztelet előtt a helyszínen.

Oláh István lelkész | Fotó: Kiss Annamarie

– Szeretnénk elérni, hogy azok, akiknek családjuk nélkül kell ünnepelniük, akiknek megszokott környezetük nincs jelen, ne érezzék az elhagyatottságot.

Nagyon fontosak ezek a találkozások, mert a bezártságban kevés dolog van, amiből az itt élő emberek erőt tudnak meríteni, és mi hisszük, hogy Isten igéje igazi erőforrás lehet mindenki számára. Megerősíthetjük őket abban, hogy Isten jelenléte nincs helyhez kötve”

– fogalmazott a lelkipásztor.

Más programok is lesznek szép számmal az épület falai között. A fogvatartottak saját színjátszócsoportot alakítva karácsonyi műsort adnak elő, amely Jézus születését, a háromkirályok látogatását mutatja be, ezt több napon át többször is előadják, így körülbelül 120 fogvatartott láthatja majd. Működik kézműves szakkör, ahol karácsonyfadíszeket készítettek, és jobb agyféltekés rajzolás, ahol szintén az ünnepkörrel kapcsolatos témák kerültek előtérbe, ezeket a munkákat az intézet tantermében állítják ki. Az ünnepek alatt sem tétlenkednek, mindennap reintegrációs tisztek foglalkoztatják majd a fogvatartottakat.

PtkI

