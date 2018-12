Így nem vernek át tűzifa vásárlásakor

Egyáltalán nem mindegy, mikor, hol, kitől és milyen tűzifát vásárolunk, és persze az sem, hogy mennyiért – hívja fel a figyelmet a hellovidek.hu. A tűzifa ugyanis hiánycikk, ezért érdemes elolvasnunk az alábbi tippeket vásárlás előtt.

1. Kérdezzünk rá

Az ideális az, ha a kivágásától számítva legalább egy év telik el a tűzifa felhasználásáig.

2. Ellenőrzött minőségűt

Egyre inkább elterjedt, hogy a tüzelőt a világhálón árulják – gyakran meglepően kedvező áron. Ha úgy döntünk, hogy online vásárolunk, legyünk fokozottan elővigyázatosak, ugyanis ezeken a felületeken nem biztos, hogy ellenőrzött minőséget kapunk. Sokszor például nagyon magas víztartalmú, kifejezetten frissen vágott fát egy vagy két évig szárítottként kínálnak. Találkozhatunk korhadás vagy kártevők miatt csökkent fűtőértékű fával is, illetve a vegyszeres szennyezettség is gyakori. Épp ezért olyan eladótól szerezzük be a téli fűtőanyagunkat, aki a Nébih hatósági nyilvántartásában szerepel, és őrizzük meg a kapott számlát panasz esetére.

3. Ne hagyjuk a végére

Ajánlott minél előbb megvásárolni a tűzifát. Azért is, mert megfelelően tárolva van ideje száradni a felhasználásig. Tároláskor nagyon fontos, hogy a tűzifa felülről védve legyen a csapadéktól, de oldalt hagyjunk helyet a szellőzésre.

4. Keressük az ideálist

A kandallókész és a feldolgozást igénylő tűzifa ára között akár 50-100 százalékos különbség is van. Ha spórolni szeretnénk, érdemes minél kevésbé feldolgozott tüzelőt vásárolni, majd azt a megfelelő védőfelszerelésben otthonunkban a szükséges méretre fűrészelni, hasogatni.

5. Gondoskodjunk fűrészről

Amennyiben a tűzifa rönkben érkezik hozzánk, nélkülözhetetlen lesz egy könnyű, egyszerűen használható, komfortos és biztonságos fűrészt beszereznünk.

