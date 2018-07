Így lehet csökkenteni hatékonyan a csatornaszagot

A Ventus Kompakt Biofilter a Pureco Kft. terméke, melyet kifejezetten a szennyvíztisztító telepekhez, szivattyútelepekhez, iszapkezelő egységekhez, szennyvíztároló-rendszerekhez fejlesztettek ki, azzal a céllal, hogy mérsékeljék az ott keletkezett kellemetlen szaghatást. De a Biofilter ezen kívül, minden egyéb olyan területen is használható, ahol fontos a szagkoncentráció mérséklése.

A termék gyártója a Pureco Kft. egy 100%-ban magyar tulajdonban lévő nemzetközi vállalat, mely több, mint tíz éves tapasztalattal rendelkezik. Komplex és egyedi javaslatokat kínál a vízipar számos területén, hosszú élettartamú rendszerek kiépítését, gyors és egyszerű telepítést, és a későbbiekben ezek hatékony tisztítási, karbantartási és üzemeltetési lehetőségét kínálják.

A Ventus Kompakt Biofilter termékfejlesztése során a vállalat nem csupán nagy szakértelmére és tapasztalatára hagyatkozott, de az ügyfelek korábbi igényeit és visszajelzéseit is kiemelten fontosnak tartották figyelembe venni. Ennek megfelelően több típusú, méretű, kialakítású Biofiltert készített (VENTUS G, VENTUS P és VENTUS C), melyek különböző szagproblémákat tudnak kezelni. A levegő áramlásának típusa szerint aktív és passzív működési módra képes a berendezés, de a kettő könnyen átjárható, hiszen a szűrő test, töltet megegyezik, az aktív mód ventilátorral, vezérléssel, kezelőpanellel és automatikus párásítással egészül ki. Egy egység 3 – 10 000 m3 /h légáramlás kezelésére képes, az ennél nagyobb légtömeghez az egységek számának növelése szükséges.

A Ventus Kompakt Biofilter nagy előnye, hogy a berendezés könnyen illeszkedik a csatornanyílásba, s a karbantartás során egyszerűen eltávolítható és cserélhető. Mérete 600 mm-es szabványméret, de az ettől eltérő igények kielégítésére is biztosít a vállalat lehetőséget, a különleges méretek kérés és megállapodás szerint állnak rendelkezésre. A VENTUS- P (Pipe) Biofilter különböző méretű szellőzőcsövek és kis szivattyúegységek esetében felmerülő bűz csökkentésére használható. Az egységek könnyen illeszkednek a szellőzőcsőbe, illetve egy nyíláson keresztül egyszerűen behelyezhetők az átemelő födémjeibe is. A VENTUS – C ezzel szemben a nagy, akár 10.000 m3/h légáram kezelésére is alkalmas.

A biofilter opcionális alkatrészekkel is bővíthető, mint például gázmosóval, vagy a többrészes egységek esetében levegő elosztóval. A termék nagy pozitívuma, hogy az egységek speciális, megerősített HDPE építőelemekből készülnek, így vegyszerállóak és robusztusak. A kibővített változat automatikusan működik, gyakorlatilag csak felügyeletet igényel.

A Pureco Kft. minden esetben a személyre szabott, optimális és költséghatékony megoldások kidolgozására törekszik. Nemcsak a termékeik, hanem beépítési módszerük is környezetkímélő, hatékony és gazdaságos. A szennyvízkezelésről bővebb információ a weboldalukon érhető el.

