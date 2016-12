Így készüljünk tudatosan a karácsonyra

A karácsonyt a szeretet ünnepének is nevezik, mert ennek az ünnepnek a lényege a szeretet. Ilyenkor mindenkinek lehetősége van kicsit befelé figyelni, többet foglalkozni saját belső világával, a családjával, szeretteivel.

Légy kedves!

Ez az az alkalom, amikor gyakorolhatod a kedvességet, kegyességet, megbocsátást mások felé. Sajnos a jelenlegi nyugati kultúrában a karácsony egyre inkább a külsőségekről szól. Mindenhonnan lehet látni, hallani, milyennek is kellene lennie a karácsonyotoknak. A legtöbben próbálnak lépést tartani, és megfelelni az elvárásoknak. A szeretet ünnepére való felkészülés ideje alatt sok ember több időt tölt különböző plázákban, bevásárlóközpontokban, mint a saját családjával közösen. Túl sok értékes idő megy el arra, hogy ki-ki kitalálja, milyen is lenne a megfelelő díszítés, az ajándékok, a karácsonyi menü, és még sorolhatnánk. Sajnos túl sok energia megy el veszekedésre, türelmetlenkedésre, elégedetlenkedésre is.

Mi a lényege?

Tartsd szem előtt, hogy a karácsony lényege nem a díszítés, a vacsora vagy az ajándékok, hanem az emberi kapcsolatok, a közösen, szeretetben, harmóniában, békében töltött pillanatok. Attól senkinek nem lesz boldog a karácsonya, hogy szép a díszítés vagy ízletes a menü. Ezek csak a díszlet, a külsőségek, a közeg az emberi kapcsolatokhoz. A kapcsolat nem a külsőségektől függ, hanem az emberek között interakcióktól. Ha azért, mert valami nem tökéletes, és nem az elképzeléseid szerint alakul, esetleg ingerült leszel vagy türelmetlen, esetleg vitatkozol, veszekedsz a családoddal vagy más emberekkel – akárcsak a bolti eladóval – sajnos egyre távolabb kerülsz attól, hogy akár Neked, akár a másik félnek boldog karácsonya legyen

Mi a cél?

Gondold végig, mi a cél, hogy csodaszépen feldíszítsd a lakást vagy fantasztikus vacsora legyen az asztalon, vagy az a célod, hogy a családoddal szeretetben, harmóniában legyetek. Tedd félre az elvárásokat! Ne aggodalmaskodj azon, hogy bárminek is meg kellene felelned! Ne légy ideges attól, ha nincs kitakarítva a lakás, nem tökéletes az ajándék, nem volt időd becsomagolni, nem készült el a díszítés, odaégett a vacsora vagy bármi olyan történik, ami az elképzelt tökéletes karácsony képébe nem illik bele.

A lényeg, hogy szeretettel figyeljetek egymásra, foglalkoztatok egymással – írja a jogamagazin.hu.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA