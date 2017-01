Így hozd ki a tanulásból a legtöbbet vizsgaidőszakban!

Van egy jó hírünk: felejtsd el az újraolvasást! No persze nem mondjuk, hogy teljesen felesleges, hiszen az ismétlésnek mindig van eredménye. A másodszori olvasáskor azonban az agy már nem koncentrál annyira, nem dolgozza fel olyan mélységben az információkat, így sok esetben felszínes az újraolvasás. Éppen ezért, ha igazán hatékonyan akarod beosztani az idődet, inkább a tananyagra vonatkozó kérdéseket tegyél fel magadnak, ami valóban segít elmélyíteni a tudást. „A többszöri elolvasás helyett a lényeg kiemelése, a tananyag strukturálása sokkal hatékonyabb, hiszen így nem egy ömlesztett információhalmazt kell megtanulni. Ebben nagy segítséget jelenthet egy-egy olyan, ún. hívószó, amit a tanuló a saját élethelyzetéből hozzákapcsol a tananyaghoz” – tanácsolja dr. Kovács Eszter pszichológus. Ha te sem születtél egy Sheldon Coopernek, és így fotografikus memóriával sem büszkélkedhetsz, azért még ne csüggedj! Ismerd meg, melyik érzékszerveddel tudod leginkább megkönnyíteni az információk elraktározását: vizuális, verbális információk vagy mozgás segítségével. Ha az emberek többségéhez tartozol, és vizuális típusú vagy, akkor a vizsgára készülésnél használj különböző színű tollakat, jegyzeteket, keress minél több képet,ábrát, ami a tanulnivalóhoz kapcsolódik. Az auditív típusúak számára mindenképpen javasolt a hangos tanulás, vagy akár mással felolvastatni, átbeszélni az anyagot. Ha netán a harmadik, legritkábban előforduló, kinesztéziás csoportba tartozol, akkor neked a tanulás közbeni séta, a gesztikulálások vagy akár a (látszólag) céltalan firkálgatás nyújthat segítséget.

Doppingold az agyadat!

Az ember agya az elégetett kalóriák 20-25 százalékának felhasználásával az egyik legnagyobb energiaigényű szerv, így tanulás közben is fontos a megfelelő energia- és tápanyagbevitel. A B-vitaminban és magnéziumban gazdag ételek (pl. teljes kiőrlésű gabonák, húsok) szükségesek az idegrendszer kiegyensúlyozott működéséhez. A karnitin pedig – ami megtalálható a vörös húsokban és egyes tejtermékekben – az agy energiaellátásában játszik fontos szerepet, így csökkenti a mentális fáradtságot, és regenerálja, védi az idegrendszert.

Szellőztess!

Japán kutatók vizsgálatai szerint az ember több információt képes megjegyezni, ha nagy koncentrációjú oxigént lélegzik be előtte. De ha nem rendelkezel oxigén-inhalátorral, akkor se csüggedj: egy alapos szellőztetés is segíthet abban, hogy a friss oxigén hatására hatékonyabban tudj készülni a vizsgákra.

Miért?

Nyilvánvaló, hogy ami érdekel minket, azt könnyebben és hatékonyabban megjegyezzük. Sajnos, ez az ellenkező esetben is igaz: ha valamit csak kényszerből kell megtanulnunk, az igen nehezen mászik a fejünkbe. Tegyük fel ezért a kérdést, miért is tanuljuk az adott tananyagot, hogyan tudjuk a mindennapi élethez hozzákötni, hasznosítani. A szervezetfejlesztés esetében például gondolhatunk arra, hogy saját cégünket kell átszerveznünk, vagy a számvitelnél a könyvelőnkkel kell átbeszélni az éves bevallást. A lényeg, hogy a tanulnivalót próbáljuk meg átültetni valós vagy hamarosan megvalósuló élethelyzetekbe. „A tanulás során is érdemes pozitív pszichológiát alkalmazni, és azt elképzelni, miért öröm, miért jó az a tanulás/vizsga/képzés, milyen pozitív hatással lesz az életünkre, hogyan fog ettől megváltozni életünk. Ha egy-egy vizsgára felkészülést nem önmagában, hanem egy olyan folyamat részeként tekintjük, amelynek a végén magabiztos, jó szakember válik belőlünk, a tanulásra fordított idő és energia is nagyobb értelmet nyer” – javasolja dr. Kovács Eszter pszichológus.

