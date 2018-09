Így épült a modern Nagyállomás – ami immár 57 éves

Ma is sokakat oszt meg a Nagyállomás főépületének megítélése. Pedig a modern stílusú létesítményt már 57 éve, 1961. augusztus 20-án adták át.

A Kelemen László és Sajó István tervezte épületegyüttes fő jellemzője a külső téglaburkolat és a tetőzet gömbhéjas világítóablak-rendszere, bent pedig a – nagy csigalenyomatokat is tartalmazó – márványborítás gazdag használata és természetesen a két óriási sgraffito.

Elődje, a Pfaff Ferenc által tervezett palota – amit 59 éves korában bontottak le – 1902. július 14. óta pompázott a Petőfi téren (eredeti nevén a Népkertben), ahol csodás mediterrán díszpark is köszöntötte az utazókat. A II. világháborúban a Nagyállomást is bombatalálat érte. Sokak szerint nem sérült meg helyrehozhatatlanul, ennek ellenére végül mégiscsak lebontották.

A ma is használatos főépületet a régi palota elé húzták fel, s az elkészültéig egymás mellett álltak. Az új Nagyállomás balján postai hivatalt, kiszolgáló létesítményeket és egy különös óvóhelyet is készítettek, míg a jobb oldalon csatlakozó szárny a kerthelyiséges restit is magában foglalta. Sőt, a komplexum munkásszállóval is rendelkezett, amit már a kezdetekkor felszereltek többek között az akkor még nagy dolognak számító televízióval is. A várótermeket és a többi nyilvános helyiséget is a korszakot jól tükröző bútorokkal és fali díszekkel szerelték fel, s a postai asztalokat tintatartókkal és tollszárakkal is ellátták. Az Uvaterv és a Fortepan archív fotóin is felfedezhető dolgok közül ma is sok megvan még.

Sokakat foglalkoztat az épület jövője is. A leendő intermodális központ (újabb nevén főpályaudvar) eddig megismert tervei szerint a mostani épületegyüttesnek csak a jobb oldali szárnyát bontják le. Ott lesz a távolságibusz-pályaudvar, valamint egy többszintes parkolóház is. A látványterveken az is látszik, hogy a főépület elé új részek kerülnek, és a parkokat is jelentősen átalakítják – egészen a Holló János utca vonaláig.

A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. márciusban írta ki az új közbeszerzést a Debreceni Főpályaudvar felépítésére, valamint a kapcsolódó munkák elvégzésére. A többször módosított határidő már lejárt – írja az uft.hu, s a főpályaudvarról várhatóan a kormány dönt majd az ajánlatok és az új tervezői árbecslés ismeretében.

