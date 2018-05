Igor a Real sikeréért szorít a döntőben

A klubfutball legrangosabb eseményére kerül sor szombaton 20 óra 45 perckor Kijevben, akkor rendezik ugyanis a 2017/2018-as Bajnokok Ligája-sorozat fináléját a Real Madrid és a Liverpool együttesei között. Mint ismert, a spanyolok zsinórban harmadik BL-győzelmüket szerezhetik meg az ukrán fővárosban, összességében pedig tizenharmadszor ülhetnének fel Európa trónjára, a Liverpool hatodik sikerére hajt.

Gyerekkora óta

Sokan tudhatják errefelé, hogy a DVSC egykori gólvágója, a Hajdúböszörményi TE megyei első osztályú csapatának vezetőedzője, Bogdanovics Igor nagy Real Madrid-drukker, ennek ellenére igyekezett tárgyilagosan nyilatkozni az esélyekről. – Kis túlzással úgy is fogalmazhatnék, hogy születésem óta – ha magyar és a szerb csapatokat nem számítjuk – a Madridnak drukkolok – kezdte a beszélgetést a szakember. – Ha a Real behúzná sorozatban a harmadik BL-elsőségét, az új csúcs lenne, és újra bebizonyítaná, hogy királyi gárdáról van szó. Azonban nagyon nehéz feladat lesz ez a spanyolok számára. Amikor bekerültek a döntőbe, szó szerint imádkoztam, hogy ne a Poolt, hanem a Romát kapják ellenfélül. Úgy vélem, a madridiak mellett az angolok teljesítettek a legjobban a szezonban, úgyhogy joggal vívja ez a két csapat a finálét – mondta Bogdanovics. Az egykori gólzsáknak feltettük azt a kérdést, képes lehet-e úgy dominálni a Real ellen is a meccs jó részében a Liverpool, ahogyan mondjuk tette azt a City vagy a Roma ellen.

– Ronaldóék régóta tudták, hogy a spanyol bajnokság és a kupa elment, úgyhogy mindent a Bajnokok Ligájára hegyeztek ki. Ha ezt a serleget megnyerik, megmentik a szezonjukat is. Szerintem Zindeine Zidane vezetőedző és csapata totálisan kielemezték a Liverpool játékát, biztos, hogy tudják, mire számíthatnak a Vörösöktől. A Pooltól a kőkemény védekezést és a villámgyors kontrát várhatjuk, azt azonban nem tudhatjuk, milyen napot fog ki a Szalah-Firmino-Mané trió. Érdekes meccs lesz, én egy kicsit félek, hogy a Real védelmének komoly gondot is okozhatnak az említett futballisták. Főként a belső védőknek: Varane nem eléggé rutinos, és nem túl gyors, Sergio Ramosnak pedig három perc után már eldurranhat az agya, ráadásul ő is inkább jó helyezkedéssel pótolja a sebességét. Ettől függetlenül megoldhatják ezt a problémát a spanyolok. Amiben én bízom, az a liverpooli hátvédsor, szerintem az nem olyan magas szinten képes teljesíteni, mint a támadó szekció, és a Pool kapusai, Karius vagy Mignolet sem tartoznak a tophálóőrök közé. A másik oldalon pedig ott van CR7, aki az újabb esetleges Aranylabdájáért nagyon sokat tehet a BL-döntőben. Két jó támadósorral és gyengébb védőkkel rendelkező gárda csatájában a szerencsének is szerepe lehet, akár tizenegyesrúgásokig is elmehet a találkozó.

Nem vihetik haza a kupát

Kijevben a címvédő Real Madrid és a Liverpool csap össze egymással. Előbbi olyat tehet, amire még nem volt példa azóta, hogy így hívják Európa legrangosabb kupasorozatát: sorozatban harmadszor érhet fel a csúcsra. Korábban három egymás utáni elsőség azt jelentette, hogy az eredeti BL-trófeát megkapja az érintett csapat. Idén viszont nem viheti haza a Real, ha nyer. Az UEFA hatályban lévő szabályzata 2009 óta kimondja, az eredeti BL-serleg minden esetben a szövetség tulajdonában marad. Ezt használják a sorsolásokkor, ezt veszi át a döntő győztese, s egyéb eseményeken is ez a kupa van használatban, a BL-győztes „csak” másolatot tehet ki a saját vitrinjébe.

