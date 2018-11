Ígéretes zene: Másik Oldal

Megjelent a Másik Oldal zenekar első hivatalos videoklipje Kell néha címmel. A Petőfi Rádióban, a Dalra Magyar Extrában nemrég volt a dal premiere. A zenét és a szöveget Papp-Für János jegyzi (költő, szerkesztő, a Magyar Írószövetség választmányi tagja, a Tokaji Írótábor Egyesület titkára).

A zenekar 2014-ben alakult, mostani felállásban 2018-tól játszanak. Főként irodalmi, kulturális rendezvényeken hallhattuk őket, ám hírük lassan-lassan messzebbre száll.

Ványai Anita | Fotó: magánarchívum

A programguru.hu interjújában ezt írják: „A mai világban, amikor a modern magyar zenekarok sajnos elsősorban abban versenyeznek, hogy az alacsony szintű zenei hátteret ki tudja megtölteni minél semmitmondóbb és primitívebb szövegekkel, reménykeltő, hogy létezik azért olyan könnyűzenei produkció is, ami élesen szembe megy ezzel a tendenciával. Nem véletlen – vagy talán az előbbiek fényében nagyon is kézenfekvő – hogy az egyik legígéretesebb formáció nem is választhatott más elnevezést, csak ami már eleve utal erre a külön útra: ők a Másik Oldal.”

Trombitással kiegészülve

– Mostanában a latinos, balkáni hangulatú dallamvilággal foglalkozunk, igyekszünk eszerint írni az új dalainkat, amihez rendkívül jól illeszkedik az új hangszer, a trombita. Szabó Antal trombitás július óta a zenekarunk tagja, azóta kezd kialakulni a zenekarunk állandó hangzásvilága. Irodalmi rendezvényeken, nyári fesztiválok fellépői vagyunk, reméljük, szélesíthetjük hamarosan ezt a skálát is. A közönségünk a 18­­-65+ korosztályból áll. A fiatalok zenei ízlését kielégítheti például a nemrégiben elkészült Kell néha című dalunk remix változata is, amit a Forgotten Dreams Music készített el nekünk, és amit mostmár a youtube-on is meg lehet hallgatni. November 24-én a Petőfi Tv vendégei leszünk, bízunk abban, hogy a kezdeti sikerek hosszú életűek lesznek – mondta a Naplónak Papp-Für János.

BB

Ének: Ványai Anita, gitár: Papp-Für János, basszusgitár: Papp-Szalai Sándor, perka: Böszörményi Kovács Zsolt, trombita: Szabó Antal.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA