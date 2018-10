Igény van az egyedi dizájnertermékekre

Óriási lendülettel fejlődik a debreceni munkaerőpiac, számos nagyvállalat települ a cívisvárosba, ami több ezer új munkahely megteremtését eredményezi. A munkaerőpiaci változások a város és a régió munkáltatóit és munkavállalóit egyaránt nagy kihívások elé állítják. Hogyan tudunk felkészülni a megváltozott és folyamatosan változó munkaerőpiaci trendekre? Fiatal pályakezdőként, kisgyermekes édesanyaként vagy gyermekünket egyedül nevelő szülőként hogyan tudunk lépést tartani a változásokkal? Ezekre a kérdésekre fókuszált a közel 20 éve fennálló Debreceni Kőr Dáma Egyesület szerdai CS.A.K. egy nő?! szimpóziuma a HBKIK Baross termében.

Szervez, támogat

A közel 20 éve Debrecenben működő, társadalmi, kulturális és közösségi programokat elindító Debreceni Kőr Dáma Egyesület a Családok éve kapcsán számos, a fiatalokat, családokat érintő kérdéseket emelt a programjai közé. Megszervezte többek között a Család-OK Országos Koncertjét, elindította a Nemcsak álom! Te is lehetsz példakép! című pályaorientációs középiskolai road­show-t és a CSAK dizájn kreatív közösségi csoportot is, valamint támogatja a hátrányos helyzetű családokat.

A CS.A.K egy nő?! programsorozatot 2016-ban indította útjára az egyesület azzal a céllal, hogy a társadalom szélesebb és szűkebb egységeiben, a családok életében nyitott párbeszéd induljon el a hagyományos női-férfi szerepek; a család, anya, hivatás viszonyrendszerének újraértelmezése kapcsán. Debrecen fejlődése, az ideérkező vállalatok munkaerőpiaci elvárásai új kihívások elé állítják a családokat, a családalapítás előtt álló fiatalokat, így az idei CS.A.K egy nő?! szimpóziumon ezt a témát járták körül neves szakemberek.

A vállalkozások és a családok előtt álló kihívásokat elemezve a munkaerőpiacon Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár kiemelte, a család és a munka egyensúlyának kialakításához a kormány is minden segítséget szeretne megadni. Debrecen fejlődése, az ideérkező befektetők munkaerőpiaci elvárásai új kihívások elé állítják a családokat, a fiatalokat, emellett abban is gondolkodni kell, hogy a gyermeknevelésből visszatérő anyák milyen formában lehetnek foglalkoztatottak ugyanott.

A Kihívások és lehetőségek – családok a munkaerőpiacon és a kreatív iparban című szimpóziumon résztvevő szakemberek a családbarát munkahelyi megoldások fontosságára hívták fel a figyelmet. Hazai viszonylatban példaértékű, hogy Debrecenben vannak már olyan vállalatok, ahol bölcsőde épül, ahol bizonyos konferenciákon gyermekeikkel vehetnek részt a szülők, ahol részmunkaidős pozíciókat is tudnak vállalni vagy akár home office-ban is dolgozhatnak a munkaerőpiacra visszatérő édesanyák, de még így is jelentős az elmaradás az európai uniós átlaghoz képest. Minél jobban szem előtt tartja a munkáltató a munkavállaló családi hátterét, figyel annak igényeire, annál inkább számíthat a bizalomra és lojalitásra. Az elkövetkező néhány évben több ezer új munkahely, pozíció fog „megnyílni” Debrecenben, melyeknek bizonyos százalékában elengedhetetlen lesz a rugalmas munkavégzés biztosítása. Emellett a nagyvállalatok érkezésére a képzésnek is fel kell készülnie: a minőségi, célirányos oktatás, az idegennyelvi képzés, a szakképzés, mérnöki képzés további fejlesztése és dinamizálása és a mérnöki képzés fejlesztése elengedhetetlen ahhoz, hogy a kínálat és a kereslet találkozni tudjon.

Nagy a kereslet

Nagyon jó csapat formálódott a CSAK dizájn kreatív közösségi csoport által, lendületet kaptak, s a márkákat közösen építik tovább.

Kopócs Éva

Úgy érezzük, hogy egyre nagyobb igény van rá, hogy egyedi, kézzel készült, különleges és dizájnertermékekkel találkozhassanak a debreceniek és a környékbeliek”

– fogalmazott Kopócs Éva designer, a Maminvent márka megálmodója. Ez a név egyedi, megismételhetetlen kézműves rekreálmányokat, azaz újrahasznosított alapanyagokból készült termékeket és valódi bőr alkotásokat takar. Elfeledett anyagok kapnak lehetőséget egy új életre, az eredetitől nagyban eltérő felhasználási céllal. Éva négy gyermekes anya, egyszemélyes a vállalkozása. Az alapanyagok beszerzésétől a postázásig minden a kezében összpontosul, így biztosítja az alkotási folyamat integritását.

Molnár Gina moderátor felvetette, hogy aki az alkotás útját választja, nehéz utat választ. Nemcsak a sokrétű munka, hanem a tanulási folyamat miatt is – tehát ez nem csupán az Instagramra töltött szép dolgokból áll, sőt, az csak a legvégső folyamat.

Turi Attila

– Sokszor játék és mese a munkánk, nagyon sok szép dolog forog a kezeink között, valóban sokszor posztoljuk eredményeinket, de ez olyan mennyiségű és minőségű háttérmunkát igényel, ami nem látszik a közösségi oldalakon, a vásárokon. Nagyon összetett a munka, mivel nemcsak a tervezést, a gyártást végezzük mi, hanem a marketing, az adminisztráció, a szállítás is a feladatunk. Üzemeltetjük a webshopot, s a lehető legtöbb részfeladatot ellátjuk – emelte ki Turi Attila designer, aki 2016-ban kezdett el betonnal foglalkozni. Végzős divattervező hallgatóként kereste azt az anyagot, amiből karakteres, egyedi kiegészítőket tud készíteni. Markáns és letisztult ékszerek lettek a betonból. A sablonkészítéstől kezdve az öntésen keresztül a csiszolásig és polírozásig, minden kézzel készül.

A Debreceni Egyetem ehhez sokat tud hozzáadni? – kérdezték dr. Keszeg Anna egyetemi adjunktust (DE, Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék).

Dr. Keszeg Anna

– Sokfélét tanítunk, én például divatot és divatkommunikációt is. Azt is próbálom a hallgatókban fejleszteni a kommunikációs technikák mellett, hogy az a kulturális közeg, amiben nekik tartalmat kell fejleszteni, mennyire receptív (befogadó, fogékony) ezekre az értékekre. Vizuális és reklámkommunikációt is tanulnak, ami a márkamenedzsment területéhez odakapcsolható. Nem feltétlenül olyan diákjaink vannak, akik tervezők lesznek, de vannak, akik már menedzserként dolgoznak – emelte ki.

Ösztönösen

A Faludi G brandet 2011-ben alapította Faludi Gabriella tervező, akinek akkora már nagy tapasztalata volt az ékszer- és az üvegtervezés terén. Az általa készített egyedi ékszerek előállításában szívesen alkalmaz innovatív formai és technikai megoldásokat, amelyek különös szín és formavilággal párosulnak. Ezek nyomán születnek meg a különleges hangulatú, nőies luxust árasztó ékszerek. Ösztönösen sajátította el a márkaépítés lépéseit, bújta a HVG-könyveket, s mint mondta, nagy lehetőség az számára, hogy immár az egyetemen rendezik meg a dizájner vásárokat, workshopokat.

Faludy Gabriella

Az egyetemi hallgatók kompetenciája is fejlődik, emellett a márkák esélyei is növekednek, ha jók és profik segítik az építkezést. Egy tervezőnek nagyon sok tudásra van szüksége”

– mondta Gabriella.

Soós Dóra

Soós Dóra nélkülözhetetlennek látja, hogy legyen egy olyan közeg, amelyben a fiatal tervezők „felnőnek”. Már diákkorban érdemes bekapcsolódni egy-egy cég életébe, s majd a papír, a végzettség jön később. Divat- és textiltervező. A tervezői tevékenység számára hobbi és hivatás is egyben, a mindennapjai része. Újdonsült anyaként is fontos maradt számára a szakmai aktivitás, és hogy ezt szélesebb körben is megmutassa, 2017-ben létrehozta a WEALL márkát. Limitált darabszámú, összeillő szülő-gyermek outfiteket, szetteket kínál. Mellette művésztanár a Kós Károly Művészeti Szakközépiskolában.

Molnár Éva

Molnár Éva, az Sz.Variáns vezető tervezője. Minőségi termékek részére kreatív és gazdaságos papír alapú csomagolásokat terveznek és készítenek. Mindehhez is létszükséglet a megfelelő kommunikáció, hiszen a dicsért végeredmény alapja a megrendelő által jól megfogalmazott cél.

Új alkotók

„A munkaerőpiacon Debrecenben is jelen vannak azok az édesanyák, akik gyermekvállalás után olyan otthon is végezhető munka mellett döntöttek, ahol az önmegvalósításnak adnak teret: elindították saját kreatív ipari vállalkozásukat. Belőlük nőtt ki a Debreceni Kőr Dáma Egyesület által felkarolt, a CSAK egy nő?! brand alatt futó CSAK dizájn kezdeményezés, amely ma már a régió, sőt az ország számos pontjáról tömörít a kreatív iparban ténykedő szakembereket. Debrecen abban a szerencsés helyzetben van, hogy két művészeti iskolából is nőhetnek ki új alkotók” – hangsúlyozta Porkoláb Gyöngyi, a program elindítója a szimpóziumon, amely 25 neves szakember közreműködésével közel 150 résztvevő részvételével zajlott.

Porkoláb Gyöngyi

Hozzátette: „2 éve indítottuk útnak a CS.A.K egy nő?! konferenciasorozatot, mely ma már az 5. állomásához érkezett. Konferenciáink, szimpóziumaink szervezése során mindig szem előtt tartjuk a debreceni közéleti, gazdasági aktualitásokat, így a mai napon a változó munkaerőpiaci trendekkel foglalkoztunk. Az elhangzott gondolatok a szimpózium folytatására, a munkaerőpiaci kérdések további megvitatására sarkallnak bennünket.”

Októberben is CSAK!

A CSAK Design Kiállítás és Vásár visszatér október 21-én, hogy újra meghódítsa Debrecent és környékét. A Debreceni Egyetem Főépületében, a Díszudvarban jelennek meg újra Debrecen legdizájnosabb alkotói, érdekes gasztrovonalai, és az elmaradhatatlan workshopjai. Immár második alkalommal a Főépületben, de összesen negyedik alkalommal jelentkezik a CSAK Design Kiállítás és Vásár. Az állandó kiállítók mellett új arcokra is számíthat a közönség, és nem hagyják finomság nélkül azokat sem, akik a dizájner cuccok nézegetése mellett szívesen falatoznának! Azok pedig, akik szeretnék maguk is kipróbálni valamelyik alkotó munkáját, hihetetlen izgalmas workshopokon vehetnek részt! A vásár 11-től 17 óráig tart, melyre a belépés ingyenes.

HBN | Fotók: Derencsényi István

VISSZA A KEZDŐOLDALRA