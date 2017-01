Igazi legendák és ifjú tehetségek is távoztak

Meghatározó sportolók távoztak 2016-ban az élők sorából. Hónapról hónapra el kellett búcsúznunk több nagy hazai, és világhírű sport­embertől. A következőkben sorra vesszük azokat a meghatározóbb alakokat, akikkel szegényebbek lettünk az óévben.

Elment a „Mágus”

Rögtön január elején, életének 88. évében elhunyt Dobó Zoltán, minden idők legeredményesebb diósgyőri csatára. A támadó 1952-ben igazolt Diósgyőrbe, ahol az élvonalban 47 mérkőzésen 27, a másodosztályban 48 találkozón 73 gólt szerzett, azaz átlagban minden meccsen betalált.

A február sem indult jobban, 94 évesen távozott Szentmarjay Tibor, az egri labdarúgás legendás alakja. Szentmarjay kiváló képességű középhátvéd volt, majd edzőként is megállta a helyét, az egriek első élvonalbeli idényében ő ült a kispadon. 2011 nyara óta az ő nevét viseli az egri városi stadion. Szintén 94 éves korában hunyt el Rudas Ferenc, az FTC örökös bajnok labdarúgója.

Verebes József, a „Mágus” a nyolcvanas évek legendás győri sikercsapatának vezetőedzője volt, 74 évesen, márciusban tért örökre nyugovóra. A magyar labdarúgás egyik kivételes egyénisége edzőként alkotott maradandót. A nevesebb magyar klubok közül irányíthatta a Videotont, a Rába ETO-t, az MTK-t, a Honvédot, a Vasast és a Diósgyőrt. 1987-ben először lehetett szövetségi kapitány, majd 1993 szeptembere és 1994 júniusa között másodszor.

Már áprilist írtunk, mikor távozott Sárosi László (84), 46-szoros magyar válogatott labdarúgó, a Vasas ötszörös magyar bajnok játékosa.

Májusban, 102 éves korában halt meg Tarics Sándor olimpiai bajnok vízilabdázó, aki 2011. augusztus 2. óta a legidősebb élő ötkarikás győztes volt a világon.

Sajnos a fiatalokat sem kímélte az élet: még csak 18 éves volt, mikor novemberben elhunyt Horváth Nikolett, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda-akadémia irányítója. Nikolettnél gerincvelő-megnagyobbodást diagnosztizáltak, ami nyomta a környéken található idegeket, így deréktól lefelé lebénult. Megműtötték, sugárterápiás kezelést is kapott, a szervezete azonban feladta a küzdelmet.

Muhammad Ali is távozott

Még 2015 decemberében tűnt el Steve Gohouri, a TSV Steinbach tizennégyszeres elefántcsontparti válogatott labdarúgója, akinek holttestét a Rajnában találták meg 2016 januárjában.

Két ember meghalt, tizenkettő megsérült, amikor felborult januárban, Törökországban az Adiyaman Belediyespor férfi kézilabdacsapatát szállító busz. A gárda úton volt az idegenbeli mérkőzésére, amikor az autóbusz sofőrje elvesztette az uralmát a gépjármű fölött, és felborult. A 21 éves Sadik Ünlü a helyszínen életét veszítette, a 20 éves Ahmet Öztürk a kórházba szállítás után halt bele sérüléseibe.

Rákbetegség következtében, 33 éves korában hunyt el Sarah Tait, az ausztrálok világbajnok, olimpiai ezüst­érmes evezőse márciusban. Két fiatal belga kerékpáros is életét vesztette ebben a hónapban: Antoine Demoitié a Gent–Wevelgem viadalon bukott, és gázolta el a versenyhez tartozó egyik motoros. A 22 éves Daan Myngheer a Critérium International első szakaszán, az utolsó 25 kilométeren leszakadt a mezőnytől. Mentőautóba tették, ahol szívinfarktust kapott, később pedig a kórházban meghalt.

Daan Myngheer | Fotó: sbs.com

Április elején, 23 éves korában, rákbetegségben elhunyt Noh Dzsin Kju, a dél-koreaiak világbajnok rövid pályás gyorskorcsolyázója. Tragikus körülmények között vesztette életét Will Smith, a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokságban (NFL) szereplő New Orleans Saints korábbi védője. Will Smith egy hármas karambol miatt került összetűzésbe egy férfival, aki részese volt a balesetnek, mire az illető fegyvert rántott, és agyonlőtte a korábbi védekező falembert, aki a helyszínen életét vesztette. Filmforgatás közben halt meg Estelle Balet, a fiatal svájci hódeszkabajnok, aki lavina áldozata lett.

Hét ifjú labdarúgót gyászolt meg a világ májusban: Stefan Petrovski ausztrál labdarúgót villámcsapás érte edzés közben Malajziában, később a kórházban halt meg. A német labdarúgó-bajnokságban szereplő Hannover 19 éves játékosa, Niklas Feierabend autóbalesetben hunyt el. Patrick Ekengnek, a Dinamo Bucuresti kameruni középpályásának mérkőzés közben állt meg a szíve. Bemelegítés közben esett össze, majd a kórházba vezető úton hunyt el Jeanine Christelle Djomnang kameruni válogatott női labdarúgó. Egy felkészülési mérkőzés közben esett össze, és már nem állt fel Bernardo Ribeiro 26 esztendős brazil labdarúgó. Betörtek otthonába, és megpróbálták kirabolni Rodrigo Espíndolát, az argentin másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Nueva Chicago védőjét. A játékos feleségét és fiát próbálta védeni, mikor gyomron lőtték. A New Orleans Pelicans profi kosárlabdacsapata 23 éves játékosa, Bryce Dejean-Jones rossz lakásba próbált benyitni, és lelőtték.

Júniustól már csak a mennyben bokszolhat Muhammad Ali, minden idők talán legnagyobb ökölvívója. A világ- és olimpiai bajnok bokszoló, a sportág legendája 74 évet élt. Muhammad Ali 1981-ben, 39 évesen fejezte be pályafutását, 61 mérkőzéséből 56-ot megnyert, abból 37-et kiütéssel. Amatőrként 1960-ban, Rómában szerzett olimpiai bajnoki címet, profiként 1964-ben, 1974-ben és 1978-ban is világbajnok lett.

November végén szörnyű tragédia történt: a brazil élvonalbeli Chapecoense labdarúgócsapata is azon a repülőgépen utazott, amely 68 utassal és kilencfőnyi személyzettel a fedélzetén lezuhant a kolumbiai Medellín városa közelében. A Chapecoense 19 játékosa és a szakmai stáb több tagja is életét veszítette, összesen 71 ember halt meg. A tragédia azért történt, mert a repülőgépből kifogyott az üzemanyag.

Az év végén gyilkosság áldozata lett Joe McKnight, az észak-amerikai profi amerikaifutball-bajnokságban (NFL) szereplő New York Jets korábbi futójátékosa.

Nem vitás, elég lesújtó a fenti felsorolás, de abban is biztosak lehetünk, hogy legalább ennyi tehetség született is tavaly – hogy kik, arra vagy tizenöt, húsz év múlva választ kapunk.

HBN

Jól szerepeltek a magyarok az év két legnagyobb érdeklődéssel kísért sporteseményén: a Rio de Janeiró-i olimpián nyolc arany-, három ezüst- és négy bronzéremmel a 12. helyen zártak az éremtáblázaton, előzőleg pedig a labdarúgó-válogatott a nyolcaddöntőig jutott a franciaországi Európa-bajnokságon.

