Igazi fesztivál-hangulattal ért véget a jubileumi Diákolimpia Országos Döntő Debrecenben

Izgalmas versenyek és színes programok várták a Diákolimpia Országos Döntőjére kilátogatókat Debrecenben. A 30 éves évfordulóját ünneplő rendezvénysorozat keretében 1500 fiatal versenyzett 6 sportágban: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, atlétika és úszás. A diákok több mint 100 csapatban és egyénileg mérhették össze tudásukat. A zárónapon pedig egy igazi fesztivállal ünnepelték a bajnokokat és minden sportolni, mozogni szeretőt.

A június 21. és 24. között zajló rendezvény házigazdája a megalakulásának szintén 30-ik jubileumát ünneplő Magyar Diáksport Szövetség volt. Az esemény lebonyolítását segítette Debrecen Város Önkormányzata és a Debreceni Egyetem és Sportközpont.

A zárónapon a Főnix Csarnok parkolója igazi közösségi térré alakult. A helyszínre kilátogatók számos sportágat kipróbálhattak, pl. mediball, streetball, sportlövészet, karate. A kisebbeket trambulin és ugrálóvár várta, míg a nagyobbak a Be strong kondiparkban, a fal- és ládamászó terepen próbálhatták ki fittségüket. Az érdeklődők megismerhették a szervező Magyar Diáksport Szövetség számos kezdeményezését, mint pl. a NETFIT fittségmérést vagy a TE IS önkéntes programot. Ezen felül több ismert sportolóval és vloggerrel is találkozhattak a debreceniek: Dombi Tibor labdarúgó utánpótlás élményeiről mesélt, Kiss Éva BL-győztes kézilabda kapusnak pedig büntetőt lehetett dobni. Népszerű vloggerek, úgy mint Follow Anna, Csecse Attila és az I Have No Idea Hungary ezúttal nem az online térben üzent a fiataloknak, hanem a helyszínen várta az érdeklődőket.

Fotó: Magyar Diáksport Szövetség

A szombat esti eredményhirdetésen beszédet mondott Kósa Lajos, a FIDESZ frakcióvezetője valamint Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke.

“Ez a sportesemény a diákok egész sportpályafutására jó hatással lehet, hiszen kiváló alkalom arra, hogy a jövőjükre nézve fontos kapcsolatokat építsenek ki. A diáksport megújulóban van, ezért is örülök, hogy Debrecen adott otthont ennek a rendezvénynek. Valamint azért, mert bízom benne, hogy a sportoló diákok megismerték Debrecent és egy kis ízelítőt kaptak a városunk életéből, nagyszerű hangulatából.” – mondta Kósa Lajos.

Balogh Gábor kiemelte: “A Diákolimpia egy nagy család, ami a közös értékek által összekapcsolja a sportolókat, éljenek az ország bármely pontján is. A sportolásnak nem csupán az a célja, hogy megmérettessünk, hanem az is, hogy évtizedek múlva is az életünk része legyen a mozgás. A mindennapos testnevelés és a diáksport események ezt a célt szolgálják, a Magyar Diáksport Szövetség hosszútávú célja pedig az, hogy Magyarország sportoló nemzetté váljon. “

A négy napos verseny igazi fesztivállal és feledhetetlen élményekkel ért véget, a versenysorozatot és a közös ünneplést a Children of Distance koncertje zárta.

A jubileumi Diákolimpia eredményei az alábbi linken tekinthetők meg:

http://www.mdsz.hu/jubileumidiakolimpia/eredmenyek/

– Magyar Diáksport Szövetség –

A Magyar Diáksport Szövetség

A Magyar Diáksport Szövetséget (MDSZ) 1987-ben alapították és a legnagyobb magyarországi civil szervezet a diáksport területén. A szervezet fő célja, hogy minél több gyermeket vonjon be sportprogramokba és népszerűsítse az egészségfejlesztő testmozgást. Az MDSZ küldetése, hogy a testnevelés és a sport minden gyermek életének részévé váljon, egész életen át. A szervezet testmozgás és sportprogramokon keresztül támogatja az önkéntesség, valamint a társadalmi befogadás szemléletének erősítését, fejlesztését Magyaroroszágon. A Magyar Diáksport Szövetség állandó kapcsolatban áll szinte valamennyi magyarországi iskolával, és minden évben megrendezi a Diákolimpiát®, amely az egyetlen országos tanulmányi verseny a diáksportban.

