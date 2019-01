Igazi csapatmunka volt a Loki dunaújvárosi győzelme

Nem mindennapi izgalmak közepette húzta be a két bajnoki pontot Dunaújvárosban a DVSC Schaeffler együttese szombat este. A mérkőzés folyamán vélhetően többször is a szívükhöz kaphattak a Loki szimpatizánsok, mert igen hullámzó teljesítménnyel rukkoltak elő kedvenceik a kétszer 30 perc folyamán. Debreceni szemszögből nehezen kezdődhetett volna rosszabbul a találkozó, hiszen az elején gyakorlatilag az összes lehetőségüket elpuskázták a piros-fehérek, nehéz helyzetbe sodorva önmagukat.

Hiányosságok a játékban

Sok mérkőzésen voltam már az első osztályban, de ennyi kimaradt ziccerre egy összecsapás elején nem nagyon emlékszem”

– tallózott a múltban Köstner Vilmos, a DVSC vezetőedzője. – A lehetőségeinket megteremtettük, viszont a befejezések sántítottak. Ennek eredményeképp 4–0-nál és 10–5-nél is időt kellett kérnem, hiszen a helyzet nem sokat javult, mind támadásban, mind védekezésben komoly hiányosságok voltak a játékunkban. Szerencsére sikerült rendezni a sorokat, feljavult a játékunk és helyzetkihasználásunk, valamint a kispadról beszálló Triffa Ágnes védései is sokat jelentettek – vélekedett a szakember, aki azt is elmondta egy tízperces rohammal együttesének sikerült az első félidő végére a nagy különbséget eltüntetni, és olyan szituációt megteremteni, amelyben érezte a pszichikai és fizikai fölényét a csapatnak.

A szakmai stáb a szünetben azt kérte a lányoktól, hogy nyomják meg a második játékrész elejét, nehogy a pihenő alatt új erőre kapó hazaiak ismét meglépjenek a Lokitól.

– Bulath Anita és Jelena Deszpotovics hathatós támogatásával sikerült is háromgólos fórt kiépítenünk. A félidő derekán aztán jött egy megingás egy kettős emberhátrány miatt, de sikerült ezt is átvészelnünk, majd a véghajrában jó döntéseket hoztunk és erővel is bírtuk, ez eredményezte a minimális, de megérdemelt sikert. Lerohanásokban kapkodtunk időnként, de a gyorsabb játékban benne van az ilyen hiba. Az a sebesség, amiben most az együttes játszik jó, és nem is szeretnénk már ebből visszavenni. Hatgólos hátrányból álltunk talpra, és remek hozzáállással fordítottuk a javunkra az összecsapást, amely külön öröm számomra. Igazi csapatmunka volt, mindenki hozzátette a magát a sikerhez – elemzett Köstner Vilmos.

MSZ

