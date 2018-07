Igaz történetek nőkről, akik dúsgazdag férfiakhoz mentek hozzá

1. MacKenzie Bezos

MacKenzie Bezos a világ jelenlegi leggazdagabb embere, Jeff Bezos Amazon-alapító párja. Huszonöt éve házasok, és akár hiszik, akár nem, a munka hozta őket össze: MacKenzie-nek épp állásinterjúja volt jövendőbelije cégénél, amikor találkoztak. Miután összeházasodtak, egy kis bérelt lakásban éltek. Ma övék az Amazon, a The Washington Post, és a Blue Origin. De MacKenzie Bezos nem erről ismert.

Mindig is író szeretett volna lenni, az írógép kedvéért sokszor még a barátait is elhanyagolta. Azért, hogy ki tudja fizetni a tandíjat a Princeton-on, pincérnőként, mosogatóként és bébiszitterként is dolgozott.

Első könyvei azonnal bestsellerek lettek, és számos rangos díjat is besöpörtek. Manapság egy jótékonysági alapítványt működtet, besegít a férjének, és természetesen az írásról sem tett le. Minden nap hajnali fél ötkor kel, hogy mindent időben el tudjon végezni.

2. Melania Trump

Melania Trump – ha valaki nem tudná – Donald Trump amerikai elnök és vállalatvezető házastársa.

Az alapfelállás első ránézésre teljesen tipikusnak tűnik: egy vagyonos férfi elvesz egy gyönyörű modellt. De a helyzet nem ilyen egyszerű. Nem mindenki tudja, de Melania, mielőtt belevágott modellkarrierjébe, építészetből és tervezésből is lediplomázott, sőt, dolgozott is ezen a szakterületen. Sikeres óra- és ékszertervező lett belőle, amellett, hogy ő a first lady.

3. Lucinda Southworth

Larry Page Google-társalapító felesége, Lucinda Southworth nem a megjelenésével csavarta el jövendőbeli férje fejét, hanem a tudomány iránti szeretetével.

Három különböző egyetemen is szerzett diplomát (Oxford, Pennsylvania és Stanford), a disszertációját pedig a progresszív gyógyszerkutatási technológiákról írta. Emellett sikeres tanár és a tudományos munkában is jeleskedik.

A nagyvilág elsőre nem hitte el, hogy működhet a házasságuk, mivel a menyasszony „túl okosnak” tűnt. De épp ez volt az, amit Larry imádott benne. Lucy egyébként ma a Stanfordon tanít, ahol nagyon jól érzi magát.

4. Salma Hayek

Ennél a kapcsolatnál nem tudni, melyikük a szerencsésebb: a milliárdos François-Henri Pinault felesége, vagy a tehetséges színésznő, Salma Hayek férje. Hayek sikerig vezető útja igencsak rögösnek bizonyult: egy ideig szobalányokat és prostituáltakat is el kellett játszania, de ő soha nem adta fel. Ma már világszerte ismerik a nevét.

Hayek pályafutása során nagyjából 30 filmben szerepelt, és ő volt az első mexikói színésznő, akit Oscar-díjra jelöltek „legjobb színésznő” kategóriában.

5. Mariah Carey

Mariah Carey és James Packer volt a világ egyik leghíresebb milliomos-/milliárdospárja, de már nincsenek együtt.

Packer imádta elhalmozni Carey-t mindenféle földi jóval, többek között saját magángépet és óriásgyémántot is vett neki. De Mariah-nak is van mit a tejbe aprítania: ő amellett, hogy világhírű énekes, dalszövegíróként, producerként és színésznőként is tevékenykedik.

A Forbes szerint 2007-ben Mariah Carey a hatodik leggazdagabb leggazdagabb nő volt a szórakoztatóiparban, vagyonát 225 millió dollárra becsülték.

6. Helene Mercier

Helene Mercier Európa leggazdagabb embere, Bernard Arnault felesége. Első ránézésre nehéz lehet lenyűgözni a Louis Vuitton Moët Hennessy tulajdonosát; egy olyan embert, akit luxus és csillogás vett körbe egész életében. Mercier-nek mégis sikerült: a kanadai zongorista elrabolta Arnault szívét, és most három gyermeket nevelnek együtt.

És hogy mi volt az, ami Helent megfogta Bernard-ban? Imádta, ahogy Chopint játszotta zongorán.

