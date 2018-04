Ifjúsági Európa-bajnok lett Bernáth Attila

Az olaszországi Roseto degli Abruzziban rendezett ifi Eb-n Bernáth Attila a legjobb 16 között a tavalyi junior kontinensviadal azóta ifivé érő döntősét, a grúz Luka Kublashvilit győzte le 5-0-ra. Nagyon nehéz meccs volt, ám Salánki László tanítványa a menetek végét nagyon elkapta, így megérdemelten jutott túl ezen az akadályon.

A negyeddöntőben egy lengyel fiú, Pawel Brach ellen Attilának meg kellett oldania, hogy a sokkal magasabb riválist elérje. Ez sikerült neki többször is, és ezen a találkozón bemutatta azt is, milyen remek felütései vannak (látványos találatait a pontozók is díjazták).

Az elődöntőben egy nagyon jó ír (Jude Gallagher) állt szemben Bernáth Attilával. Talán ez a meccs volt a leghúzósabb a hajdúhadházi fiatal számára. Sokat kellett dolgoznia a pontozásos sikerért, ami kiváló közelharcát dicsérte elsősorban.

Az április 26-i döntőben orosz bunyós következett (az idei ifi Eb 10 fináléjából 7-ben voltak érdekeltek az oroszok), akitől ha nem is féltettük Attilát, de tudtuk, borzasztóan nehéz lesz legyőzni őt. Ám hihetetlen módon a legsimább győzelmét aratta Bernáth, aki a második menettől extázisban bokszolva úgy pofozta szét Dimitri Batyay-t, hogy kétszer számolt rá a mérkőzésvezető, s az orvos is többször kezelte az orosz felrepedt száját. A lelátóról pedig már a mérkőzés közben zúgott a “Magyarok!”, valamint a “Ria, ria, Hungária!”, ami felemelő volt egy olaszországi helyszínen.

Az eredményhirdetést szinte nyugodtan várhattuk, hiszen nem fért kétség hozzá, csak a kék sarok győzhet. Így is történt, egyhangú, 5-0-s pontozással.

Magyar ökölvívótól ilyen jellegű orosz-verést még sosem látott klubedzője Salánki László, aki elmondta, hogy a boksz minden elemében Batyay fölé nőtt Bernáth, s szerinte érezhetően fejben és taktikailag is teljesen összeszedett volt az irányítása alatt kisgyerek kora óta dolgozó fiatal bunyós.

Egy dolog biztos: ilyen szép eredmény nem gyakori a honi ökölvívásban, s a jövőt illetően öröm, hogy a tehetségek jelentős hányada a keleti országrészben, Hajdú-Bihar megyében, a DVSC-nél található.

Bernáth Attila így értékelt a mérkőzés után:

– A döntőben nagyon jól éreztem magam végig mérkőzés alatt. Ám az egész tornát nézve nekem az első meccsem, vagyis a grúz srác elleni volt a legnehezebb.

Hogy milyen Európa-bajnoknak lenni? Elmondhatatlan!”

