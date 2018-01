Ifjú tornászok eredményei az idei tanévben

A megyei torna diákolimpián az általános iskolák korosztályában eldőlt, hogy kik szereztek továbbjutási jogosultságot az országos elődöntőre. Ettől a tanévtől azon tanulóknak is lehetőségük nyílt versenyezni egyéni indulóként, akiknek az iskolája nem tudott részt venni a csapatversenyen. Az új szabály alapján egyéni versenyzők is továbbjuthatnak az országos elődöntőbe az elért eredményük alapján. Az egyéni verseny 1-4. helyezettje kerül tovább a következő fordulóba. Ha az 1-4. helyezettek között csapattagként továbbjutó versenyző van, akkor a már a következő helyezett is továbblép. A Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3 csapata indul az országos elődöntőn, melyet Szegeden rendeznek meg – olvasható az intézmény közleményében.

Fotó: Vénkerti Általános Iskola és AMI

A középiskolásoknál az országos elődöntőt Budapesten tartják majd meg. A csapatversenyben a Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma és a Debreceni SZC Povolny Ferenc Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája képviselteti Debrecen város színeit.

Eredmények

„B” kategória

I. korcsoport

1. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A csapat tagjai: Szabó Milán, Vaszkó Mihály, Nagy Dilen Roland, Mezey Áron

Egyéni:

1. Kovács Ármin Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

2. Fekete László Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

3. Kovács Gergő Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola 4. Farkas Máté Hajdúszoboszló, Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

5. Mezey Áron Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

6. Székelyhidi Gergő Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti I. 7. Balogh László Bocskai István Általános Iskola és AMI Tépei Általános Iskolája

8. Bakator Csanád Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

9. Nagy Dilen Roland Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

10. Szász-Szaday Máté Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda

11. Vaszkó Mihály Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

12. Szabó Milán Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

13. Gregus Ábel Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája

II. korcsoport

1. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A csapat tagjai: Tóth Dávid, Hoczka Bence, Kertész Bence, Kiss Ákos,

Egyéni:

1. Szabó Károly Dózsa György Általános Iskola

2. Kertész Bence Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3. Szima Nándor Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola

4. Tóth Dávid, Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5. Petrás András Hajdúdorog, Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú

6 -7. Szegletes István Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája

6 -7. Popovics Dénes Debreceni Hatvani István Általános Iskola

8. Fark Norton Olivér Szoboszlói Úti Általános Iskola

9. Magyar Szabolcs Dózsa György Általános Iskola

10. Benedek Márk Szoboszlói Úti Általános Iskola

11. Péter Zalán Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája

12. Hoczka Bence, Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

13. Gregus Illés Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája

III.-IV. korcsoport

1. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A csapat tagjai: Csige Mátyás, Zsákai Máté, Mozga Csaba, Dezső Norbert, Széles Dániel, Barbócz Bence

Egyéni:

1. Barbócz Bence, Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2. Széles Dániel, Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3. Dezső Norbert, Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

4. Mozga Csaba, Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5. Szabados Balázs Dózsa György Általános Iskola

6. Fülöp Erik Petőfi Sándor Általános Iskola

7. Benedek Máté Szoboszlói Úti Általános Iskola

V-VI. korcsoport

Kezdő kategória

1. Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma

A csapat tagjai: Nagy Gergő, Budinszki Pál Árpád, Zöld Milán, Kurely Máté, Bóra Krisztián, Oláh Ádám Krisztián

Testnevelő tanár: Diószeghy Márta

2. Debreceni SZC Povolny Ferenc Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

A csapat tagjai: Marincsák Bence, Varga Gábor, Gyöngyösi Dezső, Varga József, Fórizs Dávid,

Testnevelő tanár : Molnárfi Tamás

Egyéni:

1. Oláh Ádám Krisztián Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma

2. Bóra Krisztián Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma

3. Gyöngyösi Dezső, Debreceni SZC Povolny F. Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

4. Varga Gábor Debreceni SZC Povolny F. Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

5.-6. Varga József, Debreceni SZC Povolny F. Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

5-6. Fórizs Dávid Debreceni SZC Povolny F. Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

7. Zöld Milán Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma

8-9. Budinszki Pál Árpád Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma

8-9. Kurely Máté Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma

10. Nagy Gergő Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma

11. Marincsák Bence, Debreceni SZC Povolny F. Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

Egyéni versenyzők: 1. Parácsi Áron Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

2. Póta Zoltán Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 3. Csige József Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 4. Szabó Bálint Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

Haladó kategória

1. Debreceni SZC Povolny Ferenc Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

A csapat tagjai: Mile Milán, Lámfalusi Dániel, Veres Ákos, Orbán Károly

Testnevelő tanár: Molnárfi Tamás

Egyéni: 1. Orbán Károly 2. Veres Ákos, 3. Lámfalusi Dániel, 4. Mile Milán

Felkészítők: Lakatos István, Ladányi Zoltán, Kaszás Péter, Szabó Norbert, Diószeghy Márta, Molnárfi Tamás

