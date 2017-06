Időutazás a házi szórakozás világában

Az elmúlt 60 év során a Sony televíziók számos változáson mentek keresztül, kezdve a helyigényes, fekete-fehér, monokróm kijelzős készüléktől a legújabb, ultravékony kialakítású sorozatig, amelynek legfőbb érdekessége, hogy a hang közvetlenül a képernyőből érkezik. Az egyetlen dolog, ami nem változott az évtizedek során, hogy a Sony mindig a lehető legfejlettebb, a vásárlók igényeit maximálisan kielégítő termékeket alkotott meg.

Több mint 60 évet kell visszautaznunk az időben. Ekkor dobta piacra a Sony a világ első, hordozható tranzisztoros tévékészülékét, a TV8-301-et. Az igazi áttörést az 1968-ban bemutatott KV-1310 hozta el, amely a vállalat történetének első színes, Trinitron kijelzős televíziója volt. Megjelenése után egy évvel, 1969. július 20-án 500 millióan követték figyelemmel világszerte élőben, ahogy Neil Armstrong megteszi első lépéseit a Holdon. A Holdra szállás azóta is az egyik legfontosabb esemény az emberiség történelmében, amelyet élőben közvetítettek a televízióban. A folyamatos technológiai fejlesztéseknek és finomításoknak köszönhetően 1997-ben a Sony újabb mérföldkőhöz érkezett, amikor bemutatta a WEGA sorozat első tagját.

A modern társadalom rendkívül gyorsan alkalmazkodott a technológiai fejlődés gyors üteméhez, hiszen míg a ’70-es években az egyesült királyságbeli háztartások 31 százaléka hűtőszekrénnyel, addig az otthonok 91 százalékában már voltak televíziókészülékek. A Sony lendülete nem állt meg a következő évtizedben sem, a vállalat 1996-ban létrehozta az első horizontálisan és vertikálisan is teljesen síkképernyős televíziót. Ez idő tájt már több mint 1 milliárd háztartásban volt televízió világszerte. 1998-ban a DVD technológia és a nagy felbontású televíziók is elérhetővé váltak a vásárlók számára. A televíziók külsőleg és belsőleg is rengeteg változáson mentek keresztül a kezdeti koncepciók óta. A tudósoknak az 1920-as években sikerült megtalálniuk a módját, hogyan lehetséges képeket és hangokat sugározni. A mai értelemben vett „televízió” születése John Logie Ba­ird-nek köszönhető, akinek 1926-ban rádiójelek használatával sikerült egy mozgó és felismerhető emberi arcképet sugároznia.

