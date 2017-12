Időtálló értékek és pazar látványvilág

A darab Andersen egyik legszebb és legismertebb meséjét dolgozza fel, arról, hogyan jött a szuperprodukció létrehozásának ötlete, Hamza Zoltán menedzsert kérdeztük.

– Már volt itt Debrecenben egy hasonló nagyságrendű előadásunk, akkor a Macskafogót mutattuk be, nagy sikerrel. Így kaptam a budapesti Mirage Színház Csillag Musical Társulatától a felkérést, hogy Andersen meséjét hozzuk közel a mai közönséghez, tegyük élvezhetővé a mai, felgyorsult informatikai világban az impulzusuktól és mindenféle technikai élménytől elkényeztetett nemzedékek számára is, mintegy hollywoodi produkciót kreálva az alapanyagból. Egyrészt számtalan látványelem és technikai újdonság alkalmazásával. Az egész előadás egy 10 méterszer 4 méteres LED-fal előtt játszódik, így kicsit olyan, mintha egy nagy moziba ülne be a néző. Virtuális, dizájnolt díszletekkel dolgozunk, a helyszínek művészi szintű grafikai-animált háttereként jelennek meg, ez a mesevilág nemcsak a néző szívét, hanem a szemét is leköti. Másrészt interaktív az előadás, popzenei betétdalokkal, színvonalas zenés-táncos részekkel szőttük át a prózai szövegeket. A dalok szövegírója, sokszor szerzője a rendező-főszereplő, Erdélyi Csilla. Arról is elárult néhány titkot, hogyan vált interaktívvá az előadás. Van például egy jelenet, amikor Gerda eltéved a sötét rengetegben, farkasok, denevérek ijesztő hangját hallani. És ekkor megkérik a közönséget, segítsenek neki, hogy megtalálja az utat, világítsanak. A sötétben pedig felvillan a több száz mobiltelefon fénye. Úgy tapasztalták, a nézők lelkesen működnek közre – így a menedzser.

Látványos, jó zenével

Nem csak a nézőknek, neki is van kedvenc jelenete.

– Van egy szánkózós rész, amikor is négyen ülnek a szánkóban a színpadon, a háttérben a LED-falon elsuhan mögöttük a táj, mint egy virtuális valóság, a szereplők pedig versenyt futnak a szánnal. Nagyon látványos a jelenet, ráadásul jó zene és ének adja hozzá az aláfestést – csinált kedvet.

S hogy van-e tanulsága, mondanivalója számára ennek az előadásnak?

– A karácsonyt, ha egy szóval kellene meghatároznom, azt mondanám, a nagybetűs szeretet. Ez a mese és a mi feldolgozásunk is ezt az üzenetet hordozza: a szeretet kiállja a próbát. És tapasztaljuk is, hogy kicsik és nagyok egyaránt ráhangolódnak erre a szeretetbombára. Telt házas előadásra számítunk, de jöjjenek el pénteken, és döntsék el önök, mennyire sikerül ezeket az időtlen értékeket a 21. századi látványvilággal közvetítenünk – fogalmazott Hamza Zoltán.

HBN

