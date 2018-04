Időtálló a magyar termék

A Magyarországon piacvezető HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. árbevétele évről évre folyamatosan nő, 2018-ra már közel 10 milliárd forintos árbevételt prognosztizál. A vállalat stratégiai célja, hogy stabil belföldi piaca mellett export értékesítését folyamatosan növelje.

Erősödő export

A társaság a hazai piacon túl külföldön is igen sikeres, a tradicionális HAJDU név mellett különféle márkaneveken – a piaci igényekhez igazodva – exportálja termékeit több mint 30 országba. Az export­értékesítés erősödése elsősorban a kelet-európai piacnak, azon belül az orosz és román vevői kör bővülésének köszönhető, mellette a német régió is kiemelkedően teljesít.

Az oroszországi leányvállalat hatékony működése az utóbbi években az indirekt tárolók körében 30-35 százalék körüli piaci részesedést eredményezett Oroszországban”

– mondta el Sztányi Péter, a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. kereskedelmi igazgatója.

Elmondta, az értékesítések nagyobb része még mindig a magyar piacon valósul meg. A hazai forgalom is tovább erősödött az előző évekhez képest, 2017-ben több mint 15 százalékkal. A professzionális termékeket gyártó HAJDU a folyamatos fejlődésben hisz. Az elmúlt két évben mintegy 400 millió forintot fordított új termékeinek és kapacitásainak a fejlesztésére. Az innovatív termékek iránti keresletnövekedéshez az aktívabb marketingtevékenység is hozzájárul.

Az épületgépészet is növekedik

– Fontosnak tartjuk, hogy az épületgépészetben dolgozó szakemberek minél pontosabban ismerjék termékeinket, használatukat, előnyeiket és legyen lehetőségük visszajelezni számunkra tapasztalataikról. Ezért a HAJDU szakemberei rendszeresen tartanak termékismereti oktatásokat és szakmai előadásokat, ezzel is biztosítva a HAJDU védjegyének számító minőséget – emelte ki Sztányi Péter.

Az is döntő érv az időtálló magyar termék mellett, hogy a vállalat hazai disztribúciós és szervizpartneri hálózata maximálisan lefedett. Az építőipar fellendülése – ami részben az 5 százalékos áfának és az egyéb igényelhető kedvezményeknek köszönhető – az utóbbi évben érzékelhető volt az épületgépészeti termékek piacán is. Az új építésű ingatlanok, ingatlan felújítások száma ugrásszerűen megnőtt, ami a HAJDU termékek forgalmán is megmutatkozott.

– HBN –

Megújuló energiával

A vállalat 2008-ban létrehozott megújuló energia üzletága is szépen fejlődik, a megújuló energiák hasznosításához kapcsolódó termékek forgalma 2017-ben több mint 50 százalékkal nőtt. A cég másik stratégiai vonalát ezeknek a termékeknek a gyártása, forgalmazása adja. Ezzel a HAJDU megteremtette a lehetőségét annak – ami a vásárlók számára is egyre fontosabb szempont – hogy egy ingatlan melegvíz-előállítási és fűtési rendszerének készülékei elérhetőek egy cég választékából.

