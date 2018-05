Időskorban is súlyzós edzés?

Az öregedés születésünk pillanatában megkezdődik, de az első igazi tünetek 40 éves kor felett jelentkeznek, amikor az izomtömeg kezd leépülni, egyre gyakrabban alakulnak ki szív-érrendszeri és keringési problémák, illetve csontjaink is gyengülnek. Azt már korábban bizonyították, hogy a rendszeres fizikai aktivitással és a megfelelő táplálkozással tovább élhetünk egészségesen. A szakemberek viszont eddig kizárólag a kíméletes, kardiotípusú aerob mozgásformákat – gyaloglást, úszást, kerékpározást – ajánlottak a 60 éves kor feletti korosztály számára, tiltott volt számukra az erőedzés. A Debreceni Egyetem kutatónak egy folyamatban lévő vizsgálata ezt most cáfolhatja: a kardioedzések mellett a súlyzós gyakorlatok is jótékonyak lehetnek.

– Tavaly indítottuk el kutatási programunkat, hogy bebizonyítsuk: egy hosszú ideig tartó, kontrollált, speciálisan összeállított mozgásprogram – amelyben az izomedzésnek jelentős szerepe van – pozitív változásokkal jár különböző élettani változók tekintetében. Azt vizsgáljuk, hogy az izomtömeg megtartására irányuló mozgásprogramok – az egészségügyi javaslatok figyelembevételével – hogyan hatnak a kongnitív idegrendszerre.

Egyre több nemzetközi kutatás irányul ugyanis arra, hogy a legtöbb időskori betegség kialakulása megelőzhető, vagy késleltethető ezzel a módszerrel, de egyértelmű ajánlásokat még senki sem fogalmazott meg. Mi most ezt szeretnénk megtenni”

– tájékoztatott Balogh László, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetének igazgatója, a program vezetője.

A kétéves, Európai Unió által támogatott projektben 30-40 szépkorút kértek fel, hogy hetente kétszer 45 percet eddzenek egy gyógytornász vezetésével az egyetem fitneszközpontjában, az Unifitben. A szakmai programot Mile Mariann dolgozta ki.

– Az edzéseken a klasszikus kardiotípusú mozgásformákhoz képest túlsúlyban vannak az izomerőt megtartó, illetve fejlesztő gyakorlatok, melyeket a legújabb edzésmódszerekkel végeztetünk. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk a mélyizmokra és a hátizmokra, melyek a helyes testtartást biztosítják, hogy erősítsük a csontokat, megelőzzük a derékfájást, és csökkentsük az időskori eleséseket előidéző mozgáskoordinációs problémákat, amelyek sokszor combnyaktöréshez vezetnek – részletezte a PhD hallgató.

A program egyedülálló abban is, hogy az edzés eredményeit nemcsak kardiális szinten vizsgálják, hanem kongnitív-idegrendszeri laborteszteket és epigenetikai vizsgálatokat is végeznek majd molekuláris biológiai módszerekkel.

