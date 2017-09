Időjárás-jelentés – szeptember 25.

Időjárási helyzet Európában:



Nyugat-Európa időjárását ciklonok és frontjaik teszik változékonnyá. Hatásukra Izland, a Brit-szigetek, valamint Franciaország fölött is sok a felhő, és többfelé esik az eső, záporeső. Ugyanakkor Északkelet-Európa fölött anticiklon helyezkedik el, emiatt arrafelé a hajnali párásság és köd feloszlása után változóan felhős az ég, több órára kisüt a nap, számottevő csapadékról nem érkezik jelentés. A magasnyomás peremén szárazföldünk déli, délkeleti térsége fölé időnként nedves léghullámok érkeznek, így ott is több a felhő, és elszórtan eső, zápor is kialakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kontinensünk északi, északkeleti részén 10 fok alatt, középen 12, 20 fok között alakul. Melegebb az idő délen, ahol a délutáni órákra általában 22 és 30 fok közé melegszik fel a levegő, sőt a Pireneusi-félsziget déli tájain 31, 34 fokot is mérnek. Kedd estig a Kárpát-medence fölé a fent említett anticiklon peremén délkelet felől eleinte nedvesebb, majd ismét szárazabb, enyhébb léghullámok érkeznek, kissé erősödik a nappali felmelegedés.

Várható időjárás az ország területén kedd estig:



Hétfőn eleinte erősen felhős és napos időszakok és területek váltakoznak, majd délutántól dél, délkelet felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, zápor lehet. Éjszaka tovább vastagszik a felhőzet, a Dunántúlon szórványosan, keleten néhol várható eső, zápor. Kedden kelet felől felszakadozik a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, főként nyugaton, északnyugaton alakulhat ki helyenként csapadék. A keleti, északkeleti szél néhol megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 18 és 24 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon néhol kissé hűvösebb lesz.

– MTI –

