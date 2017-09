Időjárás-jelentés – szeptember 18.

Időjárási helyzet Európában:



Kontinensünk északi és nyugati területei fölött ciklonok és frontjaik haladnak nyugatról kelet felé. Hatására Európa nagy részén változékony az idő, több helyen erősen felhős az ég, és főként a frontok mentén eső, zápor, helyenként zivatar is kialakul. Ugyanakkor délen, délkeleten anticiklonális hatások érvényesülnek, általában kevés a felhő, sokat süt a nap, csapadékról nem érkezik jelentés. A legmagasabb nappali hőmérséklet szárazföldünk északnyugati felén általában 10 és 18 fok között változik, csak a Skandináv-félsziget, valamint Oroszország északi részén van ennél hidegebb, ott több helyen a 10 fokot sem éri el a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban. Nyáriasan meleg az idő délkeleten, ahol a maximum-hőmérséklet többnyire 26 és 36 fok között alakul, a Balkánon van a legmelegebb. Kedd estig a Kárpát-medence fölé ismét mediterrán ciklon érkezik, átmeneti szünet után ismét csapadékosra fordul az idő.

Várható időjárás az ország területén kedd estig:



Hétfőn délnyugaton, nyugaton megvastagszik a felhőzet, és ott néhol már eső, zápor is előfordul. Éjszaka tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre többfelé várható eső, záporeső, de a Dunától keletre kevesebb lesz a felhő, ott számottevő csapadék még nem valószínű. Kedden az ország nagy részén túlnyomóan borult időre számíthatunk, de a Tiszántúlon szakadozottabb lesz a felhőzet, ott némi napsütés is lehet. Kezdetben főként a Dunántúlon és északon lesz eső, zápor, majd délután már keleten is többfelé alakul ki zápor, zivatar. A Dunántúl nyugati felén jelentős mennyiségű csapadék várható. Hétfőn többnyire mérsékelt marad a légmozgás, kedden megélénkül, helyenként meg is erősödik az északi, északkeleti szél. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 12 és 19 fok között alakul, de a Tiszántúlon még 20, 24 fok is lehet.

– MTI –

