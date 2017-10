Időjárás-jelentés – október 2.

Időjárási helyzet Európában:



Európa keleti felének időjárását továbbra is markáns anticiklon határozza meg. Területén döntően stratus felhőzet borítja a tájat, szitálás, ködszitálás több helyen is előfordul, és a legmagasabb nappali hőmérséklet is csak 5 és 10 fok között alakul. Az anticiklon nyugati peremén, nagyjából a Lengyelország-Görögország vonal széles sávjában ugyanakkor derült vagy legfeljebb gyengén felhős, csapadékmentes az idő, a hőmérséklet délutánra 15 és 22 fok közé emelkedik. Ugyanakkor Nyugat-Európa időjárását többközéppontú ciklon alakítja, így ott többfelé esik az eső, záporeső.

Nagyobb mennyiségű csapadékot – 15-25 mm-t – Franciaország déli részéről és Skóciából jelentettek, de a legnagyobb mennyiség nem ezekben az országokban, hanem Dél-Norvégiában esett; onnan 40-68 mm-s 24 órás csapadékösszegekről is érkezett jelentés. A Kárpát-medence időjárását kedd estig eleinte az említett ciklonrendszer előoldalán érkező enyhe, kissé nedvesebb levegő alakítja, majd kedden délután este hidegfront vonul át hazánk felett.

Várható időjárás az ország területén kedd estig:



Hétfőn késő délutántól északnyugat felől növekedni kezd a fátyolfelhőzet. Az éjszaka második felében az északnyugati, északi megyékben már meg is vastagszik a felhőzet, de csapadék legkorábban a reggeli órákban lehet a Fertő környékén. Kedden fokozatosan mindenütt beborul az ég, de délutánig az Alföld délkeleti részein még többórás szűrt napsütésre is számíthatunk. Délelőtt még csak az északi határsávban helyenként, majd délutántól északnyugat felől egyre többfelé elered az eső, legkésőbb – késő este, éjjel – a Tiszántúl keleti felén. Hétfőn a déli szelet még csak helyenként kísérhetik élénk széllökések, kedden azonban a délnyugati szél főként a déli megyékben meg is erősödik, majd kedd délutántól az északnyugatira forduló szél is megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11, az Alföld nagyobb részén 2 és 5 fok között alakul, de az Alföld fagyzugos helyein gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden az északi megyékben 13, 17, másutt 18, 23 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb.

– MTI –

