Időjárás-jelentés

Időjárási helyzet Európában



Európa jelentős részén hűvösre fordult az idő. Északon, északkeleten, a kontinens nyugati és középső területein a hőmérséklet csúcsértéke vasárnap több fokkal az átlag alatt maradt; a tartósan borult, csapadékos vidékeken – Oroszország északnyugati részén, az Alpok térségében, a Lengyel-alföldön – még a 15 fokot sem érte el a maximum. A Dél-Skandináviától a Kárpátokon keresztül egészen a Fekete-tengerig húzódó frontrendszer mentén többfelé esik az eső, helyenként zivatar is kialakul. Ugyanakkor nem történt évszakváltás a Pireneusi-félszigeten, illetve az Égei-tenger környezetében, ahol napos időben továbbra is 30, több helyen 35 fok fölé melegszik délutánra a levegő. A Kárpát-medencében kedd estig kettős arcát mutatja az időjárás. Nyugaton napos idő várható, csapadéknak csekély az esélye, a keleti területeken még kedden is az említett frontrendszer hatása érvényesül, átmeneti felhőzet-csökkenés után ismét több felhő, és eső valószínű.

Várható időjárás az ország területére kedd estig



Estére a gomolyfelhők feloszlanak, északkeleten, keleten is csökken a felhőzet. Éjszaka már csak néhol a keleti határnál és kis eséllyel délnyugaton lehet eső, zápor. Kedden nyugaton folytatódik a gomolyfelhős, napos idő, de az ország keleti felén is hosszabb időre kisüt a nap. A déli óráktól növekszik meg a Dunától keletre észak felől a felhőzet, és az ország keleti harmadán eső, zápor is valószínű. Napközben az északnyugati, nyugati szél megélénkül, kedden a Dunától keletre időnként meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 6 és 13 fok között alakul, a nagyvárosokban és a vízpartokon lesz enyhébb a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 18 és 25 fok között valószínű, a tartósabban borult területeken marad 20 fok alatt a hőmérséklet.

– MTI –

