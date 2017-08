Időjárás-jelentés

Időjárási helyzet Európában:



Izland térségében ciklon örvénylik, amelynek hosszan elnyúló frontrendszere a norvég partok mentén és az Északi-tenger felett húzódik. Abban a térségben, valamint Nyugat-Skandináviában és a Brit-szigeten is változékony, szeles, gyakran csapadékos az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, ennél hidegebb csak Izlandon és a sarkkörön túl van. A fronttól keletre (Dél-Angliában, Dániában), ahol délies áramlással még melegebb levegő érkezik, 23-27 fok is előfordul.

Ugyancsak ciklon örvénylik a Kelet-európai-síkság felett, de arrafelé jóval magasabb a hőmérséklet is. Voronyezstől a Fekete-tenger északi partvidékén és a Balkánon át az Isztriáig húzódik a ciklon hidegfrontja, amelynek mentén – főleg a nappali órákban – záporok, zivatarok törnek ki, a ciklon középpontja körül pedig tartós eső is előfordul. A fronttól délre és keletre meleg, szubtrópusi légtömeg található, 30 és 35 fok között változik a csúcshőmérséklet. Ugyanakkor a ciklon középpontjánál a sok csapadék miatt alig emelkedik 10 fok fölé a hőmérséklet, és attól távolabb a hideg oldalán is csak 14, 21 fokot mérnek.

Sekély ciklon található az Ibériai-félsziget felett is, ezért arrafelé csapadékos az idő. A hőmérséklet a legmelegebb órákban a tengerparton 30, a félsziget belsejében – ahol több eső esett – csupán 20 fok körül alakul.

Közép- és Nyugat-Európában anticiklon alakítja az időjárást, arrafelé többnyire derült, napos, csapadékmentes idő a jellemző. Lengyelországban és Németországban 18-25, délebbre 25-30 fok van kora délután, Franciaországban viszont 30-36 fok is előfordul. Szerda estig a Kárpát-medence időjárására ez az anticiklon nyomja rá a bélyegét, meleg és száraz levegő áramlik fölénk.

Várható időjárás az ország területén szerda estig:



Túlnyomóan derült, napos idő várható, szerdán csupán fátyolfelhők lehetnek az égen. Csapadék sehol sem várható. Éjszakára mindenütt mérséklődik a légmozgás, majd szerdán a Kisalföldön és a Fertő-tó környékén napközben megerősödhet a déli szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet szeszélyes területi eloszlásban 6 és 15 fok között alakul. A völgyekben és az Alföld homokhátságain lesz a hidegebb, a vízpartokon és a magasabban fekvő helyeken a melegebb.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 25 és 30 fok között valószínű.

– MTI –

