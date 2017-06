Időjárás-jelentés

Időjárási helyzet Európában



Európa északnyugati és északi területein ciklonok alakítják az időjárást. Skandinávia déli részén található az egyik alacsonynyomású központ, amelynek hidegfrontja mentén több helyen alakul ki zápor, zivatar. A markáns hidegfront mögött több fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés mértéke. Nyugat-Európa felett anticiklon található, ennek déli peremén forróság uralkodik. Az Ibériai-félsziget nagy részén 35 fok felett, helyenként 40 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Kontinensünk hűvösebb része a Kelet-európai-síkság, itt nagyobb területen mindössze 10 és 15 fok közötti csúcshőmérsékleteket mérnek. A Kárpát-medence időjárását szombat estig egy magassági hidegörvény alakítja, több helyen alakul ki zápor, zivatar.

Várható időjárás az ország területén szombat estig



Éjszaka keleten is szakadozik a felhőzet, éjféltől a reggeli órákig egyre kevesebb helyen valószínű zápor, zivatar. Szombaton a felhőátvonulások mellett több-kevesebb napsütés is várható. Több helyen, főként keleten lesznek záporok, zivatarok. Az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik, szombaton nagy területen viharossá fokozódik. Zivatarok környezetében pénteken is lehetnek viharos szélrohamok.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, a kevésbé szeles területeken akár hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 17 és 23 fok között várható.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA