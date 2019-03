Időjárás-jelentés – 2019. március 24.

Időjárási helyzet Európában

Kontinensünk déli felén szinte mindenütt zavartalanul süt a nap, és 20 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Emellett ugyancsak napos az idő Lengyelország nagyobb részén, illetve Lettország és Litvánia környékén. Európa közepén, nagyjából az 50-51. északi szélességi kör mentén gyenge, hullámzó frontzóna húzódik, érdemi csapadékot sehonnan sem jelentenek. E frontvonaltól északra azonban lényegesen hűvösebb van, általában 10 fok köré emelkedik csak délutánra a hőmérséklet, de a Skandináv-félszigeten inkább az 5 fok közeli maximum az általános. Izland térségében található annak a ciklonnak a középpontja, amelynek gyorsmozgású hidegfrontja hétfő estig átvonul a Kárpát-medence felett. Jelentős csapadékra az ország legnagyobb részén nem kell számítani, de a hőmérséklet több fokot visszaesik.

Előrejelzés az ország területén hétfő estig

Vasárnap délutántól előbb az északi megyékben, majd másutt is megnövekszik a felhőzet, de még éjszaka sem lesz zárt a felhőtakaró. Reggelig az északi, északkeleti megyékben elszórtan, másutt legfeljebb csak elvétve várható kisebb eső, zápor. Hétfőn reggel, délelőtt még több helyen kisüt a nap, napközben azonban fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, estére jórészt beborul az ég. A Dunántúl délnyugati, déli harmadán többfelé várható csapadék, emellett az északkeleti megyékben továbbra is lehet elszórtan eső, zápor. Másutt kicsi a csapadék valószínűsége. Hajnaltól a szél mind több helyen északnyugatira fordul, és hétfőn több helyen meg is erősödik, a Dunántúl északi felén és Budapest körül viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 8 fok között alakul. Gyenge talajmenti fagyra elsősorban a Dráva-völgyében van esély.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 12 (Nyugat-Dunántúl) és 18 (délkelet) fok között várható, de a nyugati megyékben már kora délutántól csökkenhet a hőmérséklet.

– MTI –

