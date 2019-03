Időjárás-jelentés – 2019. március 20.

Időjárási helyzet Európában

Délnyugat felől egyre inkább egy magasnyomású zóna nyúlik be a szárazföld fölé, napsütéses időt okozva a Kárpát-medencétől nyugatra eső országokban. Szintén anticiklon dominál a Fekete-tengertől északra és délre, ahol a nyugodt idő mellett a hőmérséklet ráadásul több fokkal meg is haladja a sokévi átlagot; napközben csak egy-két helyen fagy, Macedóniában pedig 25, 26 fok köré melegedett fel délután a levegő. A magasnyomású régiók között – a Kola-félszigettől a Kelet-európai-síkságon át Ukrajnáig – egy elöregedő ciklon frontja húzódik. Ebben a sávban felhős az ég, eső, zápor, északon gyenge havazás is előfordul. Egy ciklon örvénylik Izland térségében is, amelynek felhőzete Norvégia és Svédország mellett a Brit-szigetek felett is megfigyelhető. A csúcshőmérséklet a kontinens középső területein általában 6 és 15, délnyugaton 16 és 23 fok között alakul. Csütörtök estig tovább terjeszkedik a délnyugati anticiklon, a Kárpát-medencében alapvetően napos, száraz időre készülhetünk.

Előrejelzés az ország területén csütörtök estig

Az esti óráktól feloszlanak a gomolyfelhők, kiderül az ég. Csütörtökön a több fátyol- és kevesebb gomolyfelhő mellett alapvetően napos időre számíthatunk csapadék nélkül. Az északias szelet szerdán többfelé, csütörtökön pedig már csak délkeleten kísérhetik élénk lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +1 és -6 fok között várható, de az Északi-középhegység térségében néhol ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 11 és 16 fok között alakul, délkeleten lesz a legmelegebb.

– MTI –

