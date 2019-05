Időjárás-jelentés – 2019. május 6.

Időjárási helyzet Európában

Nagy kiterjedésű ciklon örvénylik az Atlanti-óceán felett, ami egyelőre távol van az európai partoktól, szakadozott, vékony felhőzete éri csak el a Brit-szigeteket. Ugyancsak alacsony légnyomás alakítja Skandinávia időjárását, ami ott sok felhőt generál, és több helyen esik az eső is. A legmagasabb nappali hőmérséklet arrafelé 4 és 10 fok között alakul. Egy hosszan elnyúló frontrendszer hullámzik Oroszországtól Belorusszián és a Keleti-Kárpátokon át a Földközi-tenger középső medencéjéig. E mentén sok a felhő, és többfelé esik az eső. Különösen a Kárpát-medence környezetében, a Balkánon, illetve Olaszország északi részén esik jelentős mennyiségű, 10 mm-t meghaladó csapadék, de a hegyekben, és a hevesebb gócokban 20-50 mm is előfordul. Az eső mellett az Alpokban több helyen havazás is előfordul. Az említett front két oldalán jelentős a hőmérséklet-különbség: a meleg, keleti oldalán 20, 25, a hideg oldalán 9, 14 fok között változik a csúcshőmérséklet. A csapadékos időjárással ellentétben az Alpoktól nyugatra és a Pireneusi-félszigeten száraz idő van, több órára kisüt a nap. Északabbra hűvösebb légtömeg helyezkedik el, csak néhol emelkedik 15 fok közelébe a hőmérséklet, azonban Dél-Spanyolországban és Portugáliában néhol már 27 fok is előfordul. A Kárpát-medencébe hideg, és kedden már szárazabb légtömeg érkezik, ezért itt is véget ér a napok óta tartó csapadékos idő.

Előrejelzés az ország területére kedd estig

Túlnyomóan borult idő várható, majd estétől nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet. Kedden a legtöbb helyen kisüt a nap, majd napközben gomolyfelhők képződnek, és felhőátvonulások várhatók, a legkevesebb napsütés a keleti megyékben várható. Délután még többfelé kell esőre, záporra számítani, de fokozatosan szűnik a csapadék, legtovább a Duna-Tisza közén és a Dunántúl keleti felén eshet. Éjfél után már sehol sem valószínű csapadék. Az északi, északnyugati szelet sokfelé erős, a Dunántúl északi részén, illetve a Zemplén térségében viharos lökések kísérik. Éjszakára veszít erejéből a szél, de erős lökések még ekkor is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2, 7 fok között alakul, a szélvédett nyugati és északi tájakon talaj menti fagy is előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 13 és 16 fok között valószínű.

– MTI –

