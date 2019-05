Időjárás-jelentés – 2019. május 5.

Időjárási helyzet Európában

Európát egy hosszan elnyúló hullámzó frontrendszer szeli ketté. A frontálzóna a Kelet-európai-síkságon átívelve egészen az Alpokig húzódik, ahol hullámot vetett, és a Genovai-öböl felett egy mediterrán ciklon képződött. A front mentén többnyire erősen felhős vagy borult az idő, és többfelé előfordul eső, záporeső, elszórtan zivatar is kialakul. A front mögött az ilyenkor szokásosnál jóval hidegebb levegő áramlik Európa középső tájai fölé. A délutáni órákban jobbára 10 fok körül, vagy az alatt alakul a hőmérséklet, de éjszaka helyenként gyenge fagy is előfordul. Ezzel szemben a front előtt még melegebb az idő, Románia délkeleti, keleti részein 25, 26 fokot is mérnek.

Mindeközben Északnyugat-Európa felett anticiklon helyezkedik el. A magasnyomású légköri képződmény hatására arrafelé csapadékmentes az idő, de ott sem teljesen zavartalan a napsütés. A Kárpát-medence időjárását továbbra is a hullámzó frontrendszer alakítja, amely hétfőn lassan továbbhalad kelet felé, így a keleti országrészben is visszaesik a hőmérséklet.

Előrejelzés az ország területére hétfő estig

Túlnyomóan borult idő várható, csak hétfő estétől kezd el nyugat felől szakadozni a felhőzet. Hétfőn délig országszerte ismétlődő esőre, záporra kell számítani, majd délutántól fokozatosan szűnik a csapadék, az esti órákban már inkább csak a Duna-Tisza közötti sávban eshet. Többfelé készülhetünk jelentős mennyiségű csapadékra. Az északi, északnyugati szelet sokfelé erős, a Dunántúl nyugati részén, illetve a Zemplén térségében viharos lökések kísérik. Csak hétfő estére veszít erejéből a szél, de erős lökések még ekkor is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 6 és 12 fok között valószínű.

– MTI –

