Időjárás-jelentés – 2019. január 8.

Időjárási helyzet Európában

Az Atlanti-óceán feletti középponttal egy nagykiterjedésű magasnyomású képződmény helyezkedik el, hatására az Ibériai-félsziget legnagyobb részén szinte zavartalan a napsütés. Anticiklonális hatások uralkodnak a mediterrán térségben, így arrafelé is jobbára csapadékmentes az idő. Ezzel szemben a Balti-tenger fölött örvénylő ciklon alapvetően meghatározza Észak- és Közép-Európa időjárását, területén többnyire erősen felhős vagy borult az ég, sokfelé hullik csapadék: a havazás mellett főként a nyugatabbi vidékeken havas eső, eső is előfordul. Változatlanul kontinensünk keleti, északkeleti tájain van a leghidegebb: az Ural előterében napközben is -10 és -15 fok között alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig néhol -28, -30 fokot is mérnek. Ugyanakkor Spanyolország és Portugália déli partvidékén délutánra 15 fok fölötti értékeket mutatnak a hőmérők. Szerda estig nagy nedvességtartamú, eleinte enyhe, később hidegebb léghullámok áramlanak a Kárpát-medencébe: felhős, csapadékos idő várható, főként az északi tájakon vastagabb hótakaró kialakulása valószínű.

Várható időjárás az ország területén szerda estig

Döntően erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, csupán átmenetileg vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. Többfelé várható csapadék: a havazás mellett főként Dunántúlon, a főváros térségében, valamint az Alföld déli és középső részén havas eső, eső is valószínű, reggelig néhol átmeneti ónos eső sem kizárt. Estig a déli, délnyugati szelet néhol erős lökések kísérik, ezért az Alföldön néhol kisebb hófúvás is előfordulhat. Szerdán helyenként élénkül meg a nyugati, északnyugati szél.

A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire +1 és -7 fok között alakul, amely főként az ország középső részein az éjszaka első felében áll be. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +4 fok között várható, északkeleten lesz a hidegebb.

– MTI –

