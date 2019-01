Időjárás-jelentés – 2019. január 3.

Időjárási helyzet Európában:

A Kelet-európai-síkság fölött nagy kiterjedésű ciklon örvénylik, amely mentén erősen felhős vagy borult az ég, illetve helyenként pára-, ködfoltok is előfordulnak. Sokfelé hószállingózásról, havazásról érkezik jelentés. A Jón-tenger felett egy sekély ciklon található, melyből eső, zápor egyaránt előfordul. Ezzel szemben kontinensünk nyugati részén markáns anticiklon alakítja az időjárást, aminek középpontja a Brit-szigetek térségben helyezkedik el. A magasnyomás hatására ezeken a vidékeken általában eseménytelen, nyugodt az idő. Szárazföldünk legmelegebb része továbbra is az Ibériai-félsziget déli csücske, itt a délutáni órákban 18 fokig is emelkedik a hőmérséklet. A leghidegebb pedig a Skandináv-félsziget északi részén és az Ural előterében van, néhol a -15 fokot sem éri el a maximum-hőmérséklet. Péntek estig átmenetileg száraz, hűvös, majd kissé enyhébb, de jóval nedvesebb légtömegek érik el a Kárpát-medencét, így péntek késő délutántól északnyugat felől havazás kezdődik.

Várható időjárás az ország területén péntek estig:

A felhőátvonulások mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk, pénteken a délutáni óráktól északnyugat felől beborul az ég. Csütörtökön szórványosan, éjszaka és pénteken a nap első felében helyenként alakul ki hózápor, majd a késő délutáni óráktól nyugat felől egyre többfelé havazás kezdődik. Az északnyugati szél nagy területen, pénteken már csak a Dunántúlon lesz erős, viharos, majd délutántól mindenhol mérséklődik a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és -8 fok között várható, de néhol ennél hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken +1 és -3 fok közt alakul.

– MTI –

