Időjárás-jelentés – 2019. január 12.

Időjárási helyzet Európában

Írországtól délnyugatra, illetve a Vizcayai-öböltől nyugatra továbbra is markáns anticiklon figyelhető meg. Emiatt a nyugat-európai partvidéken a január közepéhez képest szokatlanul enyhe az idő; Skóciában 9, 10, Írországban 10, 11, Bretagne-ban szintén 10, 11 fokig emelkedik délutánra a hőmérséklet, és ugyancsak enyhe az idő a Benelux-államokban és az Ibériai-félszigeten. Emellett ugyancsak magasnyomás helyezkedik el Oroszország fölött, de ott lényegesen – körülbelül 20-25 fokkal – hidegebb van az előbb felsorolt területekhez képest. E két rendszer között többközéppontú ciklon helyezkedik el, amely északi, északnyugati áramlással több hullámban nedves levegőt szállít kontinensünk középső részei fölé. Havazás, havas eső, ónos eső, eső egyaránt előfordul, de jelentősebb csapadék inkább csak az Alpok északi oldalán, valamint egy mediterrán ciklonnak köszönhetően Görögországban hull. Vasárnap estig a Kárpát-medence időjárását az említett ciklonális mező alakítja, több hullámban kell vegyes halmazállapotú csapadékra számítani.

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig

Reggelig erősen felhős vagy borult lesz az ég, csupán átmeneti szakadozások lehetnek. Szombaton csak helyenként, főként az északi megyékben lehet gyenge eső, havas eső, kisebb hózápor. Éjszaka azonban már több helyütt várható vegyes csapadék: az északkeleti, keleti megyékben döntően hóra (kis valószínűséggel esetleg ónos szitálásra), másutt általában esőre, havas esőre kell számítani. Emellett a Dunántúlon és az Alföld délnyugati részein helyenként ónos eső is lehet. Vasárnap napközben nagy területen hosszabb időre is jelentősen csökkenhet a felhőzet, de délutántól északnyugat felől ismét beborul az ég. Délelőtt délen és keleten mindenütt megszűnik a csapadék, majd hosszabb szünetet követően késő délutántól, estétől északnyugat felől egyre több helyen elered az eső. Késő este, éjfél körül északkeleten azonban már havas esőre, hóra is számítani kell. A nyugatias szél ma még többfelé, holnap már csak kevés helyen erősödik meg, vasárnap estétől azonban a délnyugati szelet ismét többfelé kísérik erős széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +2 fok között valószínű, keleten az alacsonyabb értékekkel, de a keleti határ mentén az éjszaka első felében kissé hidegebb is lehet. Reggelre néhány fokot emelkedik a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 1 (ÉK-i határvidék) és 9 (DNY-i határvidék) fok között alakul.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA