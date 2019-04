Időjárás-jelentés – 2019. április 5.

Időjárási helyzet Európában

Kontinensünk nagy részének időjárását ciklonok és a hozzájuk kapcsolódó frontok teszik változékonnyá. Az egyik hullámzó frontrendszer Dániától, Ausztrián keresztül egészen Tunéziáig húzódik. A front mentén sok a felhő, eső, zápor pedig többfelé is előfordul, sőt az Alpok magasabb helyein havazik is. Eközben Európa nyugati országaiban sem tétlenkedik az időjárás. A Nagy-Britanniánál örvénylő ciklon hatására ugyanis ott is felhős, csapadékos az idő. Szárazabb levegő elsősorban a Kelet-európai-síkság felett található, emiatt arrafelé sokat süt a nap, és számottevő csapadékról sem érkezik jelentés. Az Európát átszelő front előoldalán igen enyhe az idő, Németország nyugati tájain, és a Kárpát-medencében nem egy helyen 20 fok fölé melegszik fel a levegő, míg a front mögött általában csupán 5 és 10 fok között alakulnak a maximum-hőmérsékletek. Hazánk időjárását szombat estig egy hidegcsepp alakítja, emiatt nedvesebb és labilisabb levegő áramlik térségünk fölé.

Előrejelzés az ország területére szombat estig

Többnyire mindenütt erősen felhős vagy borult lesz az ég, és az északkeleti, keleti megyék kivételével több helyen is számíthatunk esőre, záporra, kis eséllyel zivatarra. Éjszaka azonban a Dunántúlon már szakadozni kezd a felhőzet, és ott egyre inkább csak záporos csapadék valószínű, míg másutt jobbára felhős és esős marad az idő. Szombaton a zárt felhőzet keleten is felszakad, és ezt követően a gomolyfelhő-képződés mellett ott is számíthatunk több-kevesebb napsütésre. A nap első felében a Tiszántúlon és az ország északi harmadában, majd egyre kevesebb helyen várható eső, zápor, néhol zivatar. A délkeleti, déli szél fokozatosan veszít erejéből, és holnap is csupán helyenként fordulhatnak elő erős lökések.

A legalacsonyabb éjszaka hőmérséklet többnyire 1 és 11 fok között alakul, a nyugati tájakon számíthatunk az alacsonyabb értékekre, ott néhol akár talajmenti fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 12 és 20 fok között valószínű, délen lesz enyhébb az idő.

– MTI –

