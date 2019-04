Időjárás-jelentés – 2019. április 26.

Időjárási helyzet Európában

Kontinensünk időjárását alapvetően két hatalmas kiterjedésű légköri képződmény uralja. Kelet-Európában anticiklon helyezkedik el, arrafelé a legtöbb helyen sokat süt a nap, csupán néhol alakul ki a nappali gomolyfelhő-képződésből helyi zápor, zivatar. Ezzel szemben Nyugat-Európában többközéppontú ciklonrendszer található, hatására többnyire erősen felhős az ég, és többfelé esik az eső, záporeső, helyenként heves zivatarok is kialakulnak. A ciklonrendszer frontálzónája péntek hajnalban megközelítőleg az Északi-tengertől Németországon és az Alpokon át egészen Korzikáig húzódott, és halad tovább a szárazföld középső és keleti területei fölé. A mögötte áramló hűvös légtömeg hatására Európa nyugati részein a hőmérséklet csúcsértéke döntően 11 és 18 fok között alakul. Ugyanakkor a frontrendszer előterében erőteljes déli áramlással szubtrópusi léghullámok árasztották el a kontinens középső és keleti, délkeleti vidékeit, ahol a hőmérséklet több helyen meghaladja a 25 fokot, sőt, néhol a 30 fokot is megközelíti. A Kárpát-medencét nyugat felől eléri a nyugat-európai ciklonrendszer hidegfrontja, amely szombat estig át is vonul hazánk fölött. A front hatására sokfelé várható eső, zápor, zivatar, és véget ér a nyárias meleg.

Előrejelzés az ország területére szombat estig

Kezdetben fátyolfelhős idő lesz, a keleti, északkeleti megyékben gomolyfelhők is képződnek. Késő délutántól nyugat felől erőteljes felhősödés kezdődik, és este, éjszaka főként a Dunántúlon, valamint a középső tájakon többfelé várható eső, zápor, zivatar, néhol jégeső is előfordulhat. Szombaton a csapadékzóna fokozatosan kelet felé halad, egyre inkább a Tiszántúlon és északkeleten várható eső, zápor, helyenként zivatar. A Dunántúlon eközben nyugat felől fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, és délután már csak néhol fordulhat elő rövid zápor, esetleg zivatar a gomolyfelhő-képződésből. Eleinte a déli, majd éjszakától a nyugatira, északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik, pénteken az Alpokalja térségében, illetve zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat.

A legalacsonyabb hőmérséklet általában 9 és 18 fok között alakul, keleten az enyhébb értékekkel.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 22 fok között valószínű, de az északkeleti határvidéken ennél egy-két fokkal melegebb is lehet.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA