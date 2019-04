Időjárás-jelentés – 2019. április 23.

Időjárási helyzet Európában

Európa időjárását két hatalmas légköri képződmény alakítja: a belsejével a Skandináv-félszigettől a Fekete-tengerig húzódó anticiklon – területén napos, száraz az idő -, valamint az Atlanti-óceántól a Vizcayai-öblön át a Földközi-tenger nyugati medencéjéig húzódó, többközéppontú ciklonrendszer. Utóbbi térségben többfelé esik az eső, záporeső, helyenként zivatar is előfordul. A hőmérséklet csúcsértéke kontinensünk jelentős részén általában 17 és 24 fok között alakul, a Skandináv-félsziget és Oroszország északi részén mérnek ennél lényegesen alacsony értékeket. A Kárpát-medence fölött ma okklúziós front vonul át csapadékával, majd szerdán már szárazabb, több fokkal melegebb levegő áramlik térségünkbe.

Előrejelzés az ország területére kedd estig

Kedden erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor. Éjszaka egyre kevesebb helyen valószínű csapadék, délnyugat felől a felhőzet is szakadozni kezd, északkeleten azonban borult marad az ég, és arrafelé még reggel is eshet. Szerdán délelőtt északkeleten is csökken a felhőzet, kisüt a nap, majd országszerte gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, és főként a Dunántúlon alakulhat ki délutántól szórványosan zápor, néhol zivatar. A délkeleti szelet nagy területen erős lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 20 és 25 fok között várható, az Északi-középhegység környezetében lehet ennél egy-két fokkal hűvösebb.

– MTI –

