Időjárás-jelentés – 2019. április 2.

Időjárási helyzet Európában

Baltikum környéki középponttal nagyméretű anticiklon található, amelynek területén többnyire kevés a felhő, napos, száraz az idő. A Brit-szigetek térségét ciklon érte el, amely dél, délkelet felé húzódik, egyre nagyobb területen változékonyra fordítva az időjárást. A mediterrán övezetben tartósan napos és erősen gomolyfelhős vidékek váltakoznak, utóbbi helyeken záporok, zivatarok is vannak. A hőmérséklet csúcsértéke kontinensünk északi harmadán általában 1 és 8 fok között alakul, Dél-Európában ugyanakkor jellemzően 17 és 23 fok közé melegszik fel délutánra a levegő. A Kárpát-medence fölé szerdán nyugat felől már nedvesebb levegő áramlik, elsősorban a Dunántúl egy részén csapadék is valószínű.

Előrejelzés az ország területére szerda estig

Kedden a Dunántúlon megnövekszik a fátyolfelhőzet, másutt többnyire kevés gomolyfelhő képződik. Keleten egy-egy futó zápor nem kizárt. Éjjel keleten is fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet, az éjszaka második felében a nyugati és középső tájakon a megvastagodó felhőzetből néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. Szerdán erősen és gyengébben felhős időszakok váltják egymást, a több napsütés keleten valószínű. A délelőtti, déli órákban néhol zápor kialakulhat, délutántól a Dunántúlon megnő a csapadék esélye, helyenként zivatar is várható. Reggelig a keleti, délkeleti szelet néhol, szerdán napközben a délkeleti, déli szelet már nagyobb területen erős lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de főként északkeleten, keleten néhol gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 17 és 22 fok között várható.

– MTI –

