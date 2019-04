Időjárás-jelentés – 2019. április 18.

Időjárási helyzet Európában

A Brit-szigetek térségét és Nyugat-Európát egy hullámzó frontálzóna széles felhőzete borítja be, de abból csupán az Ibériai-félszigeten esik többfelé az eső, záporeső, néhol zivatar is előfordul. Ciklon örvénylik a Fekete-tenger fölött is, az általa szállított nedves levegő alakítja Délkelet-Európa időjárását, így arrafelé gyakran erősen felhős az ég, és többfelé alakul ki zápor, zivatar, helyenként jelentős mennyiségű csapadékot mérnek. A szárazföld többi részének időjárását egy hatalmas kiterjedésű magasnyomású képződmény határozza meg, melynek középpontja a Skandináv-félsziget fölött helyezkedik el. Hatására kontinensünk északi, illetve középső tájain szinte zavartalan a napsütés, száraz az idő. Szakadozottabb felhőzet csupán az anticiklon déli és keleti peremén figyelhető meg, ott ugyan néhol előfordul kisebb eső, zápor, de számottevő mennyiségű csapadék nem hullik. A csúcsérték többnyire 11 és 22 fok között alakul Európában. Ennél hidegebb az idő a Keleti-Kárpátok környezetében, valamint a Skandináv-félsziget északi harmadán, utóbbi tájakon a nappali hőmérséklet az 5 fokot sem éri el. Ezzel szemben Spanyolországban nem egy helyen 25 fok fölé melegszik fel a levegő. Péntek estig a fent említett magasnyomás peremén száraz levegő áramlik a Kárpát-medencébe, ennek megfelelően sok napsütésre számíthatunk.

Előrejelzés az ország területére péntek estig

A sok napsütés mellett estig több, pénteken napközben kevesebb gomolyfelhő lesz az égen, éjszaka pedig jobbára derült időre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb csütörtökön délután fordulhat elő elvétve jelentéktelen zápor. Az északi, északkeleti szél többfelé lesz élénk, holnap főként a keleti országrészben nagy területen meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos északi völgyekben gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között valószínű.

– MTI –

